به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی در نشست علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی میان حوزههای مختلف هستیم و جنگلهای هیرکانی نمادی از این پیوند میان طبیعت، فرهنگ و هویت ایرانی محسوب میشوند.
وی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفاظت از این میراث کهن افزود: بسیاری از زنان و مردان بومی، بدون آنکه صاحب عنوان یا منصب رسمی باشند، با تکیه بر حکمت زیستی و تجربههای نسلبهنسل، توانستهاند در کنار حفظ طبیعت، زمینههای معیشت پایدار را نیز فراهم کنند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی با بیان اینکه صنایعدستی جلوهای از حکمت اقلیم است، تصریح کرد: صنایعدستی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بازتاب نگاهی جامع است که فرهنگ، اقتصاد، دانش و سیاست را در یک منظومه واحد میبیند و همین نگاه میتواند پایهگذار توسعهای متوازن باشد.
جلالی با انتقاد از فاصله میان سیاستگذاری و اجرا گفت: برنامهها و اسناد بالادستی مناسبی تدوین شده، اما گاه نبود ارتباط مؤثر میان اجزای اجرایی باعث میشود یا با رکود مواجه شویم یا با اقدامهای مقطعی و ناهماهنگ.
وی بر ضرورت عبور از نگاههای جزیرهای تأکید کرد و افزود: نه تمرکز صرف بر ظرفیتها و نه نگاه صرف به آسیبها راهگشا نیست؛ آنچه امروز نیاز داریم، نگاهی خانوادهمحور و ریشهدار در حکمت ایرانی اسلامی است که همه عناصر را در کنار هم ببیند.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به نقش اقوام مختلف ساکن نوار هیرکانی خاطرنشان کرد: جوامع محلی از دیرباز، بدون ادعا و بدون ثبت رسمی، حافظان واقعی این سرمایه طبیعی و فرهنگی بودهاند و این خرد بومی باید در تصمیمسازیها جدی گرفته شود.
وی توسعه پایدار را نیازمند نگاهی فراتر از فردگرایی و جمعگرایی دانست و گفت: نگاه خانوادهمحور میتواند حلقه اتصال گذشته فرهنگی، زیستبوم طبیعی و آینده فناورانه کشور باشد.
جلالی در پایان با اشاره به ظرفیت هنرمندان صنایعدستی کشور اظهار کرد: جامعه بزرگ صنایعدستی ایران آماده است در کنار ارزشآفرینی اقتصادی، با رویکردی مسئولانه و خانوادهمحور در حفاظت از جنگلهای هیرکانی نقشآفرینی کند؛ چرا که توسعه هویتبنیان بدون صیانت از این میراث کهن ممکن نخواهد بود.
