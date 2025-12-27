  1. استانها
  2. مازندران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

جلالی: جنگل‌های هیرکانی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران هستند

جلالی: جنگل‌های هیرکانی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران هستند

نور- معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گفت: جنگل‌های هیرکانی تنها یک ذخیره طبیعی نیستند، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی در نشست علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی میان حوزه‌های مختلف هستیم و جنگل‌های هیرکانی نمادی از این پیوند میان طبیعت، فرهنگ و هویت ایرانی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفاظت از این میراث کهن افزود: بسیاری از زنان و مردان بومی، بدون آنکه صاحب عنوان یا منصب رسمی باشند، با تکیه بر حکمت زیستی و تجربه‌های نسل‌به‌نسل، توانسته‌اند در کنار حفظ طبیعت، زمینه‌های معیشت پایدار را نیز فراهم کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه صنایع‌دستی جلوه‌ای از حکمت اقلیم است، تصریح کرد: صنایع‌دستی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بازتاب نگاهی جامع است که فرهنگ، اقتصاد، دانش و سیاست را در یک منظومه واحد می‌بیند و همین نگاه می‌تواند پایه‌گذار توسعه‌ای متوازن باشد.

جلالی با انتقاد از فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا گفت: برنامه‌ها و اسناد بالادستی مناسبی تدوین شده، اما گاه نبود ارتباط مؤثر میان اجزای اجرایی باعث می‌شود یا با رکود مواجه شویم یا با اقدام‌های مقطعی و ناهماهنگ.

وی بر ضرورت عبور از نگاه‌های جزیره‌ای تأکید کرد و افزود: نه تمرکز صرف بر ظرفیت‌ها و نه نگاه صرف به آسیب‌ها راهگشا نیست؛ آنچه امروز نیاز داریم، نگاهی خانواده‌محور و ریشه‌دار در حکمت ایرانی اسلامی است که همه عناصر را در کنار هم ببیند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش اقوام مختلف ساکن نوار هیرکانی خاطرنشان کرد: جوامع محلی از دیرباز، بدون ادعا و بدون ثبت رسمی، حافظان واقعی این سرمایه طبیعی و فرهنگی بوده‌اند و این خرد بومی باید در تصمیم‌سازی‌ها جدی گرفته شود.

وی توسعه پایدار را نیازمند نگاهی فراتر از فردگرایی و جمع‌گرایی دانست و گفت: نگاه خانواده‌محور می‌تواند حلقه اتصال گذشته فرهنگی، زیست‌بوم طبیعی و آینده فناورانه کشور باشد.

جلالی در پایان با اشاره به ظرفیت هنرمندان صنایع‌دستی کشور اظهار کرد: جامعه بزرگ صنایع‌دستی ایران آماده است در کنار ارزش‌آفرینی اقتصادی، با رویکردی مسئولانه و خانواده‌محور در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی نقش‌آفرینی کند؛ چرا که توسعه هویت‌بنیان بدون صیانت از این میراث کهن ممکن نخواهد بود.

کد خبر 6703712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها