۲ هنرمند گلستانی در رویداد ملی صنایع‌ دستی برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، «زهرا رایجی» و «محبوبه ملکی» هنرمندان صنایع‌دستی گلستان، در زمره پنج هنرمند برگزیده نمایشگاه رویداد ملی صنایع‌دستی با موضوع «جنگل‌های هیرکانی» قرار گرفتند.

با توجه به اهمیت منابع طبیعی و نقش فعالان، هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در حفاظت از تنوع زیستی، تولید محصولات صنایع دستی با رویکرد توسعه پایدار با مشارکت استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و سمنان تحت عنوان نمایشگاه رویداد ملی با عنوان جنگل‌های هیرکانی در دستور کار قرار گرفت.

مراسم اختتامیه این رویداد ملی با حضور مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران برگزار و از هنرمندان برگزیده این نمایشگاه تجلیل شد.

«زهرا رایجی» با ارائه اثر جاجیم دست‌بافت طرح متکازین با رنگرزی و الیاف طبیعی و «محبوبه ملکی» با اثر رومیزی از جنس پنبه دست ریس و دستبافت مزین به نقش گل پنبه به‌عنوان نماد کشاورزی استان در میان برترین آثار هنری این رویداد ملی قرار گرفتند که جوایز آنان به نماینده استان تقدیم شد.

استفاده از مواد اولیه و رنگ‌های مجاز، استفاده مناسب از مواد اولیه بومی، به‌کارگیری مواد اولیه بازگشت‌پذیر، توجه به ارزش‌های فرهنگ بومی، استفاده از دانش و هنر بومی، توجه به اصالت اثر در منطقه، معرفی ارزش‌های محیط‌زیست و تنوع زیستی، خلاقیت در طراحی و الهام از طبیعت، کیفیت پرداخت نهایی اثر و عدم استفاده از گونه‌های در معرض خطر گیاهی و جانوری شاخص‌های است که داوران در بررسی آثار آن‌ها را مدنظر قرار دادند.