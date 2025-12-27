اعلام اصلاح قیمت نان در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا فیروزی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری سمنان از اصلاح قیمت نان در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: قیمت نان لواش با ۱۷۰ گرم وزن چانه از ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال و در نظر گرفتن دو هزار ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافت.

وی با بیان اینکه نان بربری با وزن چانه ۵۱۰ گرم از ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال با اعمال شش هزار ریال کمک هزینه، ۴۰ هزار و ۵۰۰ ریال عرضه می‌شود، افزود: نان سنگک با وزن چانه ۶۹۱ گرم و ۴۸۰ گرم وزن نان با قیمت ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال با در نظر گرفتن هشت هزار و ۴۰۰ ریال کمک هزینه به ۵۹ هزار و ۹۰۰ ریال افزایش یافت.

فیروزی ادامه داد: نان تافتون با وزن چانه ۳۲۵ گرم با اعمال سه‌هزار و ۸۰۰ ریال کمک هزینه ۲۴ هزار و ۸۰۰ ریال و یک کیلوگرم نان خشکه پز سمنانی با اعمال ۱۷ هزار و ۲۰۰ ریال کمک‌هزینه ۱۱۸ هزار و ۲۰۰ ریال عرضه می‌شود.

وی گفت: نان خشکه پز تنوری به ازای یک‌کیلوگرم ۱۷ هزار و ۲۰۰ ریال کمک هزینه اعمال و ۱۳۴ هزار و ۷۰۰، نان خشکه ماشینی با ۲۳ هزار و ۴۰۰ ریال کمک هزینه ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ و دیگر نان‌های سنتی با اعمال ۳۳ هزار و ۸۰۰ ریال کمک هزینه ۱۹۴ هزار و ۸۰۰ عرضه می‌شود.