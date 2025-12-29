به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۴، گشت مشترکی با حضور معاون اتحادیه صنف نانوایان سرپرست اداره غله شهرستان خرم‌آباد، به منظور بازرسی و نظارت بر نانوایی‌های سطح شهرستان برگزار شد.

این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و رعایت دقیق ضوابط صنفی انجام شد.

تقدیر از نانوایی‌های نمونه

در جریان این بازرسی، نانوایی‌هایی که عملکرد مطلوب و رعایت مقررات صنفی را داشتند، شناسایی شده و از آنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

شناسایی و برخورد با متخلفان

همچنین، دو واحد نانوایی متخلف شناسایی شدند و پرونده آنان جهت اقدامات قانونی و رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

این گشت‌های بازرسی مشترک بخشی از برنامه‌های مستمر مسئولان برای ارتقای کیفیت خدمات و تضمین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است و مسئولان تأکید کردند که نظارت بر نانوایی‌ها و برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت تا شهروندان از خدمات مطلوب بهره‌مند شوند.