  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

یارانه گندم در بودجه سال آینده ۲۹ همت (ریال جدید) شد

یارانه گندم در بودجه سال آینده ۲۹ همت (ریال جدید) شد

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ یارانه آرد و نان برای هزینه‌کرد خرید تضمینی گندم، داخلی و وارداتی حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال (ریال جدید) در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبارات خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تغییر کرده است.

بر اساس جدول شماره (۱۴) مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش یارانه آرد و نان برای هزینه‌کرد خرید تضمینی گندم، داخلی و وارداتی حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان (همت) معادل ۲۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال (ریال جدید) در نظر گرفته شده است.

این عدد برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در ازای خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۲۶۰ همت بود.

البته لازم به بیان است که امسال به دلیل خشکسالی، کمتر از ۸ میلیون تن گندم تولید و تحویل شرکت بازرگانی دولت شد و نیاز است حدود ۴ میلیون تن گندم از طریق واردات تأمین شود.

امسال قیمت خرید تضمینی گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود و برای سال آینده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مصوب شد.

یارانه گندم در بودجه سال آینده ۲۹ همت (ریال جدید) شد

کد خبر 6700880
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها