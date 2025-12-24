یارانه گندم در بودجه سال آینده ۲۹ همت (ریال جدید) شد

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبارات خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تغییر کرده است.

بر اساس جدول شماره (۱۴) مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش یارانه آرد و نان برای هزینه‌کرد خرید تضمینی گندم، داخلی و وارداتی حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان (همت) معادل ۲۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال (ریال جدید) در نظر گرفته شده است.

این عدد برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در ازای خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۲۶۰ همت بود.

البته لازم به بیان است که امسال به دلیل خشکسالی، کمتر از ۸ میلیون تن گندم تولید و تحویل شرکت بازرگانی دولت شد و نیاز است حدود ۴ میلیون تن گندم از طریق واردات تأمین شود.

امسال قیمت خرید تضمینی گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود و برای سال آینده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مصوب شد.