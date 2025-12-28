اعتراض جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان سمنان به گرانی «نان»

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان سمنان به تغییر قیمت عجیب نان بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرده که مشروح آن به این شرح است

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی اعلان فرمانداری سمنان و انتشار جدول نحوه محاسبه قیمت نان، جمعیت جانبازان استان سمنان بر خود لازم می‌داند، مراتب اعتراض به افزایش بهای قوت لایموت مردم را به اطلاع مسئولان محترم استان و کشور برساند.

ان شاء الله با تدبیر لازم جلوی آسیب بیش از پیش به طبقه ضعیف استان گرفته شود. اگر نگاهی گذرا به تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی بیندازیم، هرگز مثل امروز معاش مردم، بخصوص قشر مستضعف با چالش جدی روبرو نبوده؛ حتی در اوج جنگ ۸ ساله دفاع مقدس!

طی روزهای اخیر به طور رسمی فرمانداری سمنان اعلان کرده که شهروندان سمنانی علاوه بر قیمت رسمی نان بابت هر قرص نان باید مبلغی بین ۲۰۰۰ تا ۳۳,۸۰۰ ریال نیز تحت عنوان کمک هزینه پرداخت نمایند. ظاهراً این کمک هزینه همان یارانه نانی است که باید دولت ماهانه به نانوایان پرداخت می‌کرد که ظاهراً وضعیت بودجه دولت چنان بغرنج شده که باید دست در جیب ضعیف‌ترین اقشار جامعه کند تا این کسری بودجه جبران شود. گویی این افزایش بی سابقه قیمت نان در استان سمنان به عنوان آزمایشی در حال اجرا است.

اما سخنی با مسئولان محترم:

حضرات مسئول اگر ذهن درگیر شما یاری نمی‌کند، بگذارید یادآوری کنیم که در حساس‌ترین مقطع جنگ تحمیلی، زمانی که کشتی‌ها، قطار و کامیون‌های ما توسط جنگنده‌های بعثی و در اواخر آمریکایی هدف قرار می‌گرفت، دولت وقت چنین حرکت تأسف باری انجام نداد و با قوت لایموت مردم بازی نکرد! آقایان! آیا می‌دانید در برخی نقاط این استان بعضی از شهروندان نان نسیه از نانوایی می‌گیرند تا زنده بمانند؟!

دوستان جهادی ما در روستایی از روستاهای شرق استان، یک روز در یک نانوایی فقط پنج میلیون تومان پول نان غرضی مردم را به نانوا پرداخت کردند! نانوایی که خودش هم مثل همان مردم محروم بود. دوستان ما از نانوا پرسیدند: وقتی دفتر مغروضان پر می‌شود، چه می‌کنید؟ گفت: هیچ! دفتر را دور می‌اندازم و باز یک دفتر دیگر باز می‌کنم!

آقایان کاری نکنید که ملت تصور کند، بر برج عاج نشسته و درد دردمندان تهی دست را ندارید! یادتان باشد که از مسندی باقی مانده تا شما بر آن جلوس فرموده و حکومت کنید؛ از خون دل خوردن همین مستضعفین است و ایثار جان‌های فرزندان شأن! و اگر قرار است حکومتی بماند، باز هم نیازمند همین قشر مستضعف هستید تا باز در میدان دفاع از کشور حاضر شده و جانشان را تقدیم کنند! پس خدا را و خدا را فقط ناظر ببینید و کمی با مستضعفین که به فرموده امام راحل ولی نعمتان جامعه هستند، مهربان باشید.