توکلی: توسعه صادرات فرش نیازمند نگاه علمی، تشکیلاتی و صادرات‌محور است

اراک-رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران گفت:ساختار تشکیلاتی در صنعت فرش و توسعه صادرات این محصول نیازمند رویکردی استراتژیک و تمرکز بر کیفیت و نیازهای بازارهای بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اله نور توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش استان با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرش‌های دستباف استان مرکزی اظهار کرد: فرش‌های این منطقه، به‌ویژه فرش‌های منتسب به سلطان‌آباد، به‌واسطه رنگ‌های گیاهی، بافت متمایز، نقشه‌های اصیل و ابعاد استاندارد، از جایگاهی شاخص و شناخته‌شده در بازارهای بین‌المللی برخوردار بودند.

وی افزود: امروزه شماری از فروشندگان و صادرکنندگان موفق فرش کشور که دارای تحصیلات دانشگاهی، به‌ویژه از دانشگاه اصفهان هستند با اتکا به دانش علمی و تجربه عملی، به جایگاهی معتبر و مورد تأیید فعالان و پیشکسوتان این حوزه دست یافته‌اند.

توکلی تصریح کرد: وجود حدود ۵۰ کارگاه فعال در استان از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه تولید کارگاهی در مقایسه با تولید پراکنده خانگی، از کیفیت، انسجام و استاندارد بالاتری برخوردار بوده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نهایی فرش دارد.

وی راه‌اندازی انجمن یا اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فرش در استان را یک ضرورت دانست و ادامه داد: ایجاد چنین تشکلی می‌تواند موجب افزایش هم‌افزایی، اتحاد و انسجام میان فعالان این حوزه شود.

توکلی تاکید کرد: همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی اتاق بازرگانی، برگزاری جلسات منظم و اتخاذ تصمیمات کلان به‌صورت جمعی، می‌تواند روند توسعه این حوزه را تسهیل کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران افزود: حضور منسجم استان‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و به‌ویژه بین‌المللی، به‌خصوص نمایشگاه‌های تخصصی فرش در خارج از کشور، برای استان‌های دارای ظرفیت صادراتی بسیار اثربخش است.

وی گفت: صادرات فرش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه نقشه، تولید، مواد اولیه و نگاه کاملاً صادرات‌محور است.

توکلی تأکید کرد: برای بازگشت به دوران طلایی فرش ایران، باید با رویکردی علمی، تشکیلاتی و صادرات‌محور حرکت کنیم. این هدف دست‌یافتنی است، مشروط به آنکه تمامی اجزای زنجیره فرش هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند.

