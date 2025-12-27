به گزارش خبرنگار مهر، اله نور توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش استان با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرش‌های دستباف استان مرکزی اظهار کرد: فرش‌های این منطقه، به‌ویژه فرش‌های منتسب به سلطان‌آباد، به‌واسطه رنگ‌های گیاهی، بافت متمایز، نقشه‌های اصیل و ابعاد استاندارد، از جایگاهی شاخص و شناخته‌شده در بازارهای بین‌المللی برخوردار بودند.

وی افزود: امروزه شماری از فروشندگان و صادرکنندگان موفق فرش کشور که دارای تحصیلات دانشگاهی، به‌ویژه از دانشگاه اصفهان هستند با اتکا به دانش علمی و تجربه عملی، به جایگاهی معتبر و مورد تأیید فعالان و پیشکسوتان این حوزه دست یافته‌اند.

توکلی تصریح کرد: وجود حدود ۵۰ کارگاه فعال در استان از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه تولید کارگاهی در مقایسه با تولید پراکنده خانگی، از کیفیت، انسجام و استاندارد بالاتری برخوردار بوده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نهایی فرش دارد.

وی راه‌اندازی انجمن یا اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فرش در استان را یک ضرورت دانست و ادامه داد: ایجاد چنین تشکلی می‌تواند موجب افزایش هم‌افزایی، اتحاد و انسجام میان فعالان این حوزه شود.

توکلی تاکید کرد: همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی اتاق بازرگانی، برگزاری جلسات منظم و اتخاذ تصمیمات کلان به‌صورت جمعی، می‌تواند روند توسعه این حوزه را تسهیل کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران افزود: حضور منسجم استان‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و به‌ویژه بین‌المللی، به‌خصوص نمایشگاه‌های تخصصی فرش در خارج از کشور، برای استان‌های دارای ظرفیت صادراتی بسیار اثربخش است.

وی گفت: صادرات فرش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه نقشه، تولید، مواد اولیه و نگاه کاملاً صادرات‌محور است.

توکلی تأکید کرد: برای بازگشت به دوران طلایی فرش ایران، باید با رویکردی علمی، تشکیلاتی و صادرات‌محور حرکت کنیم. این هدف دست‌یافتنی است، مشروط به آنکه تمامی اجزای زنجیره فرش هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند.