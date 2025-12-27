استاندار مرکزی: اراک کانون تولید و تجارت فرش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در نشست کارگروه فرش استان اظهار کرد: فرش ایرانی صرفاً یک کالای تجاری نیست، بلکه حامل نفوذ تمدنی، فرهنگی و هنری ایران در طول تاریخ بوده است.
وی افزود: ایران از دیرباز در مرکز تحولات تمدنی قرار داشته و همواره تحت تأثیر تعامل با اقوام و تمدنهای مختلف بوده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بر اساس منابع تاریخی، در جریان حمله اعراب به ایران، فرشهای نفیس موجود در کاخها بهعنوان غنایم جنگی به سرزمینهای دیگر منتقل شد که این امر بیانگر جایگاه برجسته فرش در تمدن ایران و تداوم اهمیت آن در ادوار مختلف تاریخی است.
وی ادامه داد: اقتصاد، فرهنگ و هنر جوامع عشایری و کشاورزی ایران بنیان این میراث تمدنی را شکل داده و حتی پیش از پیدایش ایران به مفهوم امروزی، ایلامیان پس از تأمین معیشت، به تولید پوشاک و فرش روی آوردند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی بهواسطه قرارگیری در مرکز جغرافیایی و تمدنی کشور، نقش مهمی در تاریخ فرش ایران ایفا کرده است.
استاندار مرکزی افزود: اراک بهعنوان نخستین شهر جدید ایران با بیش از ۲۰۰ سال قدمت، با طراحی شطرنجی و محوریت بازار برای عرضه محصولات، بهویژه فرش، شکل گرفت.
وی گفت: در گذشته، اراک با بیشترین تعداد روستا در کشور و با اتکا به مراکز تولیدی فراهان، کمیجان و خنداب، به کانون عرضه فرش تبدیل شد و تمرکز تجارت فرش در بازار این شهر، اراک را به یکی از قطبهای اصلی فرش ایران بدل کرد.
زندیه وکیلی با اشاره به افتتاح راهآهن در اوایل دهه ۱۳۰۰ شمسی تصریح کرد: با راهاندازی راهآهن، اراک به بارانداز اصلی فرش ایران تبدیل شد و فرشهای تولیدی مراکز مهم کشور پس از تجمیع در این شهر، از طریق بندر خرمشهر به خارج صادر میشدند.
وی افزود: شهرت جهانی فرشهای استان مرکزی بهدلیل کیفیت بالا، طرحهای منحصربهفرد و دوام فوقالعاده، باعث شد بخش بزرگی از بازارهای اروپا و آمریکا به این محصولات اختصاص یابد و برخی از این فرشها پس از سالها استفاده، بهعنوان کالای آنتیک از آمریکا به اروپا صادر شدند.
زندیه وکیلی دوام بالای فرشهای استان مرکزی را ناشی از فناوری بومی، مواد اولیه خاص و روشهای سنتی بافت دانست و تأکید کرد: حفظ شیوههای اصیل، ابزارهای سنتی و دانش گذشتگان ضروری است چرا که این میراث پدران ما است و میتواند در شرایط سخت، زمینهساز حضور قدرتمند ایران در عرصههای جهانی باشد.
وی ادامه داد: فرشهای این منطقه تا چند دهه پیش بهقدری مقاوم بودند که در معابر عمومی مورد استفاده قرار میگرفتند و همچنان کیفیت خود را حفظ میکردند.
زندیه وکیلی بیان کرد: در کنار تنوع و زیبایی فرش ایرانی در سراسر کشور، فرش استان مرکزی بهواسطه تلفیق هنر، اصالت و دوام، جایگاهی متمایز دارد که صیانت از آن مستلزم تکیه بر میراث بومی و دانش نیاکان است.
فرش استان مرکزی ابزار نفوذ فرهنگی ایران در مراکز رسمی جهان است
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه دوام، کیفیت و ویژگیهای منحصربهفرد فرشهای این منطقه موجب حضور آنها در کاخها و مراکز رسمی کشورهای مختلف شده است گفت: فرش ساروق و دیگر فرشهای استان مرکزی نهتنها در کاخهای ایران، بلکه در مراکز حکومتی و اقامتگاههای رسمی کشورهای اروپایی و آمریکا بهعنوان کالایی ممتاز و برتر شناخته میشوند و همین امر زمینهساز نفوذ فرهنگ ایرانی در سطح بینالمللی شده است.
وی افزود: حضور فرش ایرانی در فضاهای رسمی و دفاتر مقامات عالیرتبه جهان، زمینه معرفی هویت فرهنگی و نام مناطق مختلف ایران را فراهم کرده و ظرفیتی مهم در عرصه فرهنگی و تمدنی به شمار میرود که باید بهدرستی از آن بهرهبرداری شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: همانگونه که استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی جایگاه پیشتاز کشور را به خود اختصاص داده است، در حوزه فرش نیز آمادگی دارد با بسیج ظرفیتها و امکانات موجود، نقشی ملی و اثرگذار ایفا کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، بازرگانان ایرانی با تکیه بر ظرفیتهایی همچون فرش و پسته نقش مهمی در پایداری اقتصاد کشور ایفا کردند و امروز نیز بازگشت به داشتههای فرهنگی و تمدنی میتواند زمینهساز گشایشهای جدید اقتصادی و فرهنگی باشد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: احیای صنعت فرش، علاوه بر نقشآفرینی ملی، موجب بهبود معیشت هزاران خانواده میشود و استان مرکزی آمادگی دارد در این مسیر پیشگام شده و مسئولیتهای اجرایی و حمایتی را عهدهدار شود.
وی با اشاره به پیشرفت پروژه موزه فرش اراک افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجراست و با حمایت وزارت میراث فرهنگی، تکمیل آن بهمنظور نمایش ظرفیتهای تاریخی و هنری فرش استان با جدیت دنبال میشود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: فرش استان مرکزی حاصل تلاش تاریخی زنان قالیباف این سرزمین است و حفظ اصالت، کیفیت و معرفی شایسته این میراث تمدنی، وظیفهای ملی و تاریخی است که استان مرکزی خود را به آن متعهد میداند.
