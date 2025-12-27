به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش استان اظهار کرد: عمده چالشهای موجود، بهویژه در حوزه صادرات، محدود به شرایط فعلی نیست و تداوم آن میتواند در آینده نیز موجب آسیب به صنعت فرش دستباف و سایر بخشهای اقتصادی کشور شود.
وی افزود: در این مسیر، نقش تنظیمگری، تسهیلگری و سیاستگذاری صحیح اهمیت ویژهای دارد.
جودکی تصریح کرد: بدون پرداختن به جزئیات قیمت تمامشده و اثرات آن بر بازار، باید تأکید کرد که فرش دستباف ایران در سطح جهانی با رقابت جدی از سوی سایر کشورها مواجه است.
وی ادامه داد: مشکلات فرش دستباف دارای ابعاد ملی و استانی است و بازگشت این صنعت به جایگاه واقعی خود، مستلزم همافزایی و کار تیمی منسجم در سطح ملی است.
مدیرکل صمت تاکید کرد: بخشی از این چالشها مستلزم طرح و پیگیری در سطح ملی و در میان مسئولان تصمیمگیر دولتی است و مسائل مرتبط با بیمه قالیبافان همچنان از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه محسوب میشود.
وی افزود: ادامه رقابت با شیوههای گذشته و بدون اصلاح سیاستها اشتباه است چراکه شرایط رقابت، برابر نیست.
جودکی گفت: در شرایط نابرابری، سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که توازن ایجاد کرده و قدرت رقابت را افزایش دهد. تنها در این صورت میتوان از ظرفیتهای فرش دستباف بهعنوان یک مزیت ملی و اقتصادی بهرهبرداری کرد.
تمامی حلقههای زنجیره تولید فرش دستباف با چالش مواجه است
مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: در حال حاضر تمامی حلقههای زنجیره تولید فرش دستباف، از تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی تا بازاریابی و صادرات، با چالشها و نارساییهای جدی مواجه است.
وی افزود: اگر زنجیره تولید و زنجیره ارزش فرش دستباف مورد توجه قرار گیرد، این زنجیره از تولید در مناطق عشایری و روستایی آغاز شده و پس از مراحل رنگرزی، نخریسی، چلهکشی، بافت و پرداخت، به حوزه فروش و صادرات ختم میشود.
جودکی تصریح کرد: تقریباً تمامی حلقههای این زنجیره با نارساییها و مشکلات جدی مواجه هستند.
وی ادامه داد: ممکن است در مقاطعی بخشی از تولید احیا شود، اما در حوزه سیاستگذاری با چالشهایی روبهرو هستیم که موجب شده تولیدکنندگان حتی در تأمین نیروی انسانی ماهر با مشکل مواجه شوند.
جودکی تاکید کرد: این درحالیاست که اکنون تولیدکننده قادر به جذب بافنده نیست و در آینده نیز ممکن است با کمبود نیروهای تخصصی در مراحل دیگر مواجه شویم.
مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به جایگاه فرش دستباف بهعنوان یک هنر صنعت افزود: حضور در نمایشگاههای بینالمللی بهعنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی، نقش مؤثری در معرفی این ظرفیت دارد، اما افزایش هزینههای نمایشگاهی، امکان حضور مستمر تولیدکنندگان را با محدودیت مواجه کرده است.
وی گفت: در گذشته بخشی از این هزینهها از سوی نهادهایی مانند سازمان توسعه تجارت تأمین میشد و همین موضوع امکان حضور با اطمینان خاطر در نمایشگاهها را فراهم میکرد.
جودکی بیان کرد: حمایت از تولید نیز یکی دیگر از الزامات این حوزه است و در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینههای تولید، تولیدکنندگان امکان پرداخت دستمزدهای متناسب را ندارند و این موضوع نه از سر اجحاف، بلکه ناشی از فشار هزینهها است.
وی افزود: در صورت بیتوجهی به زنجیره تولید و ارزش بهصورت کامل و یکپارچه، استمرار تولید و حفظ جایگاه فرش دستباف با چالشهای جدیتری روبهرو خواهد شد.
نظر شما