زینالی: البرز برای توسعه گردشگری نیازمند رویکردی یکپارچه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی عصر شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت گردشگری این اداره‌کل با تأکید بر جایگاه راهبردی گردشگری در فرآیند توسعه پایدار استان اظهار کرد: گردشگری به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان البرز، نیازمند نگاهی جامع، برنامه‌محور و مبتنی بر مدیریت یکپارچه است و تحقق اهداف این حوزه بدون انسجام ساختاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ساختار مدیریتی حوزه گردشگری استان افزود: این انتصاب در راستای ایجاد پویایی بیشتر، ارتقای هماهنگی درون‌سازمانی و تسریع در اجرای برنامه‌های اولویت‌دار حوزه گردشگری صورت گرفته است و انتظار می‌رود با اتکا به سوابق اجرایی و مدیریتی امیر محبی‌اصل، روند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های گردشگری استان با رویکردی هدفمندتر دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، همجواری با پایتخت و برخورداری از تنوع کم‌نظیر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مؤثر گردشگری کشور برخوردار است، تصریح کرد: بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها مستلزم تقویت نگاه تخصصی، تدوین برنامه‌های اجرایی منسجم و پرهیز از اقدامات مقطعی و پراکنده در حوزه گردشگری است.

وی بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تأکید کرد و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی برای فعالان حوزه گردشگری، ساماندهی و ارتقای سطح خدمات تأسیسات گردشگری، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای گردشگری، از جمله محورهایی اساسی است که باید با جدیت و رویکرد کارشناسی در دستور کار معاونت گردشگری قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به نقش تعاملات بین‌بخشی در توسعه گردشگری استان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف گردشگری بدون همکاری و هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و معاونت گردشگری باید با تقویت این تعاملات، زمینه‌ساز هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود شود.

زینالی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان معاونت گردشگری و سایر بخش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، شاهد رشد پایدار گردشگری، افزایش فرصت‌های اشتغال، ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران و تقویت جایگاه و برند گردشگری استان در سطح ملی باشیم.