  1. استانها
  2. اصفهان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

بارش برف در کاشان پیش بینی می‌شود

بارش برف در کاشان پیش بینی می‌شود

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: بارش برف در مناطق کوهستانی غربی و جنوب‌غربی کاشان پیش بینی می شود.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های هواشناسی در ساعات میانی امروز با عبور یک موج کوتاه و ایجاد ناپایداری، شرایط بارش‌های پراکنده در مناطق کوهستانی غربی و جنوب غربی شهرستان به صورت برف وجود دارد.

وی ابراز کرد: در صورت تقویت این سامانه بارش باران در مناطقی از شهر کاشان و آران و بیدگل هم دور از انتظار نیست.

رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: این سامانه بارش خفیف، گذری و کوتاه مدت می‌باشد.

وی تصریح کرد: با عبور از این ناپایداری موقت در امروز، طی دو روز پایانی هوا شرایط پایداری به صورت آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود.

ارغوانی افزود: پیش بینی می‌شود که دما هوا در مناطق دشتی حداکثر حدود ۱۰ درجه و حداقل صبحگاهی حدود صفر درجه در نوسان بوده اما در مناطق کوهستانی مقدار دما حدود چهار تا شش درجه از مناطق دشتی سردتر خواهد بود.

کد خبر 6700156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پریسا IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خوبس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها