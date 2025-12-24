عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های هواشناسی در ساعات میانی امروز با عبور یک موج کوتاه و ایجاد ناپایداری، شرایط بارش‌های پراکنده در مناطق کوهستانی غربی و جنوب غربی شهرستان به صورت برف وجود دارد.

وی ابراز کرد: در صورت تقویت این سامانه بارش باران در مناطقی از شهر کاشان و آران و بیدگل هم دور از انتظار نیست.

رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: این سامانه بارش خفیف، گذری و کوتاه مدت می‌باشد.

وی تصریح کرد: با عبور از این ناپایداری موقت در امروز، طی دو روز پایانی هوا شرایط پایداری به صورت آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود.

ارغوانی افزود: پیش بینی می‌شود که دما هوا در مناطق دشتی حداکثر حدود ۱۰ درجه و حداقل صبحگاهی حدود صفر درجه در نوسان بوده اما در مناطق کوهستانی مقدار دما حدود چهار تا شش درجه از مناطق دشتی سردتر خواهد بود.