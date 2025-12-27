به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه شنبه در جمع فعالان اجتماعی، فرهنگی و نخبگان شهرستان بابل ۹ دی را نماد بیداری، بصیرت و میثاق نسل سوم انقلاب با آرمان‌های امام و شهدا دانست و اظهار داشت: این روز تنها یک روز تقویمی نیست، بلکه یک گفتمان زنده و درس‌آموزی است که نشان می‌دهد ملتی که بر مدار ولایت فقیه حرکت کند، حتی در پیچیده‌ترین توطئه‌ها نیز پیروز میدان خواهد بود.

وی با تحلیل حوادث فتنه سال ۱۳۸۸ افزود: دشمن به بهانه واهی و با طراحی پیچیده قصد داشت از فضای پس از انتخابات بحرانی ساختگی و عمیق بسازد، اما حضور عظیم، خودجوش و آگاهانه مردم در ۹ دی تمام معادلات فتنه‌گران را در هم کوبید. این روز روز تجدید پیمان با رهبری و افشای چهره واقعی کسانی بود که به جای پذیرش قانون، به اغتشاش و ناامنی روی آورده بودند.

حسینی مازندرانی تابعیت از رهبری را تنها راه عبور از بحران‌ها دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در آن برهه حساس نقشه راه را ترسیم کردند، امروز نیز در مسیر پیشرفت و مقابله با فشارهای دشمن، تنها با تمسک به رهنمودهای ایشان و وحدت کلمه می‌توان به پیروزی‌های بزرگ‌تر دست یافت و قطعاً ولایتمداری رمز ماندگاری و پیشرفت انقلاب اسلامی تا امروز بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران همچنین به دستاوردهای ماندگار این حماسه اشاره کرد و گفت: ۹ دی به ما آموخت عمق مردمی بودن نظام بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب است و جوانان انقلابی وارثان راستین شهیدان هستند که در لحظات سرنوشت‌ساز حضوری تعیین‌کننده خواهند داشت. این روز نقطه عطفی در خنثی‌سازی جنگ نرم دشمن و تقویت گفتمان انقلابی در جامعه بود.

وی خطاب به حضار بیان کرد: شما به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگ و اجتماع مسئولیت سنگینی در تبیین و ترویج معارف ناب این روز دارید و باید با زبان هنر، قلم و گفت‌وگو، درس‌های ۹ دی را به نسل جوان منتقل کنید و آنان را در برابر هرگونه انحراف و شکاف‌افکنی هوشیار نگه دارید.

این مراسم با تجلیل از شهیدان و ایثارگران راه دفاع از انقلاب و ولایت به پایان رسید و شرکت‌کنندگان با انتشار بیانیه‌ای بر تعهد خود برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیروی از ولایت فقیه تأکید کردند.