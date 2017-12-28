۹ دی؛ تبلور بصیرت و ولایت مداری

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه نیروی انتظامی آمده است؛

حماسه بزرگ ۹ دی سال ۱۳۸۸ که پس از ۸ ماه فتنه‌انگیزی، آشوب‌طلبی و هنجارشکنی جبهه متحد ضدانقلاب داخلی و خارجی، نظام اسلامی را از توطئه‌ای پیچیده عبور داد، یوم‌اللهی عظیم در تاریخ انقلاب و میهن اسلامی نام گرفت که در متن آن" بصیرت"، "هوشمندی"، "ولایت‌مداری" و "دشمن‌ستیزی" ملت ایران اسلامی تبلور یافته است.

یوم الله ۹ دی ماه؛ آغاز ‌فصلی نوین در تعمیق و تجلی پیوند امت اسلامی با آرمان‌های بلند امام راحل و تبعیت از مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای عزیز(مدظله العالی)، صحنه‌ای شکوهمند و آموزنده برای معرفی شایستگی‌ و مزیت‌های ملت دشمن‌شکن ایران اسلامی برای غلبه بر جبهه دشمن و بحران‌های فراروی مسیر بالندگی و پیش روندگی انقلاب و کشور به شمار می‌رود.

این بیانیه با تاکید بر اینکه "پژواک فتنه و اعمال فتنه گران باید به مانند آیینه ای شکسته شده هر روز در برابر تردید کنندگان" و آنانی که در پی تطهیر سران فتنه هستند قرار گیرد، افزوده است: ملت ایران؛ آنها را که در مقابل قانون "گردن کشی" و دشمن را به براندازی نظام امیدوار کردند، هرگز نخواهد بخشید و با روایت مستمر فتنه ۸۸، خسارت، خیانت و خباثت های فتنه گران تحت حمایت مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را از یاد نمی برد.

دستاوردهای حضور ملت ایران در ۹ دی ۱۳۸۸؛ "اقتدار" و "استحکام نظام و گفتمان انقلاب اسلامی" را نزد دوستان و دشمنان افزایش داد و به جهانیان ثابت کرد مردم و نظام اسلامی در پرتو "ولایت فقیه" یک حقیقت واحد هستند و از چنان ظرفیت و اقتداری برخوردارند که به راحتی هر توطئه و فتنه‌ای را خنثی می‌سازند.

نقش داهیانه، روشنگری‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خنثی‌سازی فتنه عمیق و پیچیده ۱۳۸۸ و خلق حماسه بزرگ ۹ ماه بر کسی پوشیده نبوده و تردیدی نیست زمینه‌ساز اصلی برای حضور ده‌ها میلیونی مردم در راهپیمایی بزرگ آن روز و تداوم روحیه انقلابی و فتنه‌ستیزی در جامعه بوده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان با تجلیل از ملت آگاه و زمان شناس به عنوان حماسه‌آفرینان این روز بزرگ، فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی ۸۸ را حادثه‌ای تلخ و در عین حال الهام‌بخش و آموزنده در تاریخ کشور و یادآور تقابل ذاتی و راهبردی انقلاب اسلامی با جبهه سلطه و استکبار جهانی دانست و می افزاید: حماسه ۹ دی تقویت انسجام و وحدت ملی و پیوند مجدد مردم و نظام اسلامی را رقم زد و با منزوی ساختن فتنه‌گران نشان داد انقلاب اسلامی‌ به رهبری ولی فقیه زمان و اتکا به مؤلفه‌های درونی قادر است به مانند هشت سال دفاع مقدس، ‌ پیچیده‌ترین بحران‌ها را مهار و با تبدیل آن به فرصت‌های تاریخی، اراده خود را به دشمنان تحمیل و آنان را از هوس خلق فتنه‌های جدید علیه ارزش‌ها و مقدسات دینی، انقلابی و ملی ‌برحذر دارد.