کارگر: نهم دیماه نماد بصیرت و میثاق ملت با ولایت است

حجتالاسلام محمود کارگر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ سال از فتنه ۸۸ میگذرد؛ فتنهای که در قالب یک انقلاب رنگی و با تجربهاندوزی دشمنان در کشورهای مختلف، وارد فاز اجرایی در جمهوری اسلامی ایران شد.
وی افزود: دشمنان با طرح دروغ تقلب در انتخابات تلاش کردند هیجانات جوانان را تحریک کرده و نظام را به عقبنشینی وادار کنند، اما شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب و حمایت قاطع از رأی و خواست مردم، این سناریوی طراحیشده را ناکام گذاشت.
امام جمعه خارگ با اشاره به هتک حرمت به مقدسات در جریان فتنه ۸۸ بیان کرد: اهانت به امام حسین (ع) در روز عاشورا، آتشزدن کتیبهها و سوزاندن قرآن کریم، چهره واقعی فتنهگران را آشکار ساخت و مردم ایران در نهم دیماه با حضوری گسترده و حداکثری، فارغ از جناحبندیهای سیاسی، برائت خود را از فتنه اعلام کردند.
حجتالاسلام کارگر تأکید کرد: مردم ایران در نهم دی با رهبر معظم انقلاب بیعتی دوباره بستند و این روز را به یومالله تبدیل کردند. تجربه ناامنیها، تخریب اموال عمومی و خصوصی، حمله به بازارها و آشوبهای خیابانی، همچنان در حافظه تاریخی ملت باقی مانده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران دارای هویتی تمدنی و ریشهدار است، گفت: ایستادگی و مقاومت، ملت ایران را در برابر فشارها و تهدیدها سربلند کرده و هویت انقلابی مردم حتی در سختترین تحریمها نیز نمایان بوده است.
امام جمعه خارگ با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره ایستادگی در برابر استکبار تصریح کرد: مردم ایران با بصیرت، هوشیاری و جهاد تبیین، حول محور ولایت فقیه ایستادهاند و با تقدیم شهدا و جوانان خود، زندگی با عزت را رقم زدهاند.
حجتالاسلام کارگر در ادامه خطاب به مسئولان اقتصادی اظهار کرد: مسئولان باید با شفافیت و اقتدار پای کار باشند؛ مردم احساس رهاشدگی را نمیپذیرند و عزت اقتصادی تنها از مسیر اقتصاد مقاومتی محقق میشود.
وی در پایان ضمن تبریک روز صنعت پتروشیمی، از تلاش کارکنان، مهندسان و متخصصان پتروشیمی خارگ قدردانی کرد و توجه به اشتغال بومیان را اقدامی مثبت و قابل تقدیر دانست.
