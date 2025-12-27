  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

ابراهیمی: نفوذ سامانه بارشی سرد و فعال به آذربایجان شرقی

ابراهیمی: نفوذ سامانه بارشی سرد و فعال به آذربایجان شرقی

تبریز-مدیر روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی، گفت: از بعد از ظهر شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ به تدریج سامانه بارشی سرد و فعال به استان نفوذ خواهد کرد.

افشین ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوای آذربایجان شرقی اظهار کرد: از بعد از ظهر شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ به تدریج سامانه بارشی سرد و فعال به استان نفوذ و شدت سامانه طی روزهای یکشنبه و بعد از ظهر دوشنبه تا اوایل سه شنبه خواهد بود.

ابراهیمی، با اعلام این خبر گفت: با ورود سامانه بارشی، اوایل روز یکشنبه موجب بارش باران و برف، مه و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: موج دوم از بعد از ظهر دوشنبه تا پیش از ظهر سه شنبه فعال بوده و به دلیل کاهش محسوس دما از روز دوشنبه، بارش‌ها غالباً به صورت برف خواهد بود.

شدت فعالیت سامانه طی روزهای یکشنبه و بعد از ظهر دوشنبه تا اوایل سه شنبه بوده و به علت بارش برف و وزش باد شدید و همراهی با کاهش دما، کولاک برف، مه، یخبندان، پیش بینی می‌شود.

از بعد از ظهر سه شنبه سامانه مذکور تضعیف شده، اما پدیده قابل توجه از شب سه شنبه تا پایان هفته جاری تداوم کاهش محسوس دما بویژه صبح روز چهارشنبه خواهد بود.

مدیر روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: احتیاط در ترددهای جاده‌ای مخصوصاً در جاده‌های کوهستانی، صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی و لباس گرم، اطمینان از سلامت فنی خودرو، آمادگی جهت نمک پاشی و برف روبی به ویژه در معابر کوهستانی، لغو سفرهای غیر ضروری و فعالیت‌های کوهنوردی و همچنین محکم کردن سازه‌های سبک و عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده، توصیه می‌شود.

کد خبر 6703831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها