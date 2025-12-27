https://mehrnews.com/x39Z9R ۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲ کد خبر 6703976 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲ پنجره مهر؛ تداوم بارش برف وکولاک در مناطق مختلف آذربایجان غربی ارومیه- هم اکنون بارش سنگین برف و کولاک در مناطق مختلف آذربایجان غربی همچنان تداوم دارد. دریافت 41 MB کد خبر 6703976 کپی شد مطالب مرتبط امدادرسانی و توزیع بستههای غذایی اضطراری در محور اشنویه – ارومیه عملیات رهاسازی خودروهای گرفتار در برف در محور مریوان - سقز امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور نقده - پیرانشهر بارش برف در مسیر کردآباد به گنبرف سرعت وزش باد در اردبیل به ۹۰ کیلومتر برساعت رسید برچسبها بارش برف اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی برف و کولاک
نظر شما