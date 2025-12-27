  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

پنجره مهر؛

تداوم بارش برف وکولاک در مناطق مختلف آذربایجان غربی

تداوم بارش برف وکولاک در مناطق مختلف آذربایجان غربی

ارومیه- هم اکنون بارش سنگین برف و کولاک در مناطق مختلف آذربایجان غربی همچنان تداوم دارد.

دریافت 41 MB
کد خبر 6703976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها