به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی عصر شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه گذاری در ارومیه، افزود: طبق ابلاغیه وزارت کشور، شهر ارومیه با افزایش به ۸ منطقه و ۱۴ ناحیه، رسماً به جمع کلان‌شهرهای کشور می‌پیوندد و امیدواریم با افزایش این مناطق، شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری، افزود: جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی یکی از مهم‌ترین راهبردهای شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه است و پروژه‌هایی نظیر خیابان غذا و جایگاه‌های کوچک‌مقیاس عرضه سوخت، از پروژه‌های شاخص با محوریت جذب گردشگر به شمار می‌روند.

شهردار ارومیه همچنین به اجرای هم‌زمان پروژه ساماندهی رودخانه شهرچای در کنار این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان، موضوع ترافیک شهری است و با اجرای سیاست تمرکززدایی و احداث جایگاه‌های کوچک‌مقیاس عرضه سوخت، ضمن کاهش حجم سرمایه‌گذاری، شاهد کاهش ترافیک شهری نیز خواهیم بود.

رحمانی با بیان اینکه مدیریت شهری ارومیه در کنار برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری «اینوا»، پروژه‌های متعدد سرمایه‌گذاری را با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها هم‌اکنون در مراحل قانونی و حقوقی قرار دارند و به‌تدریج وارد فاز اجرایی خواهند شد.

وی از ساماندهی سایت پسماند شهری، پروژه سرمایه‌گذاری میدان امام (ره)، ساماندهی ضایعات‌فروشان ورودی شهر، اجرای پروژه تجاری پزشکی خیابان آیت‌الله حسنی (ره)، ایجاد بازارچه‌های شهری در نقاط مختلف شهر، بازسازی ایستگاه‌های اتوبوس، احداث تونل آکواریوم و کارخانه تولید بتن به‌عنوان دیگر پروژه‌های مهم مدیریت شهری نام برد.

شهردار ارومیه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه با اعتباری بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد ریال در مسیر تحقق قرار دارد که نشان‌دهنده نگاه توسعه‌محور مدیریت شهری به پروژه‌های سرمایه‌گذاری، عمرانی و خدمات شهری است.