معاون فرماندار گناوه: ۹ دی فرصت مناسبی برای تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه افزود: تبیین صحیح و مستمر این جایگاه نقش مهمی در افزایش بصیرت عمومی بهویژه در میان جوانان دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه بر ضرورت مرور و بازخوانی ولایتمداری مردم در حماسه ۹ دی تاکید کرد و گفت: تبیین ابعاد این حماسه مردمی و نقش تبعیت از ولایت فقیه، موجب افزایش آگاهی و بصیرت نسل جوان و انتقال صحیح ارزشهای انقلاب اسلامی خواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: این شهید بزرگوار نماد ایثار و اخلاص است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه افزود: معرفی شخصیت و مکتب حاج قاسم سلیمانی موجب تقویت روحیه انقلابی، مقاومت و بصیرت افزایی در جامعه میشود.
در این نشست اعضای شورا شورای فرهنگ عمومی شهرستان به بیان نظرات خود پرداختند.
در پایان نشست که با دستورالعمل برگزاری بزرگداشت حماسه ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت)، بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و آئین معنوی اعتکاف در شهرستان برگزار شد، برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و آموزشی شهرستان برای اجرای هرچه بهتر این مناسبتها مورد تاکید قرار گرفت.
نظر شما