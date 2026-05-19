به گزارش خبرنگار مهر، جلسه برنامه‌ریزی بزرگداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت عصر سه‌شنبه با حضور مسئولان اجرایی و فرهنگی استان در کرمانشاه برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در این نشست با تسلیت سالگرد شهادت رئیس‌جمهور فقید و همراهانش اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، الگوی اخلاص، مجاهدت و خدمت بی‌منت به مردم بودند و باید این ویژگی‌ها برای نسل جوان به درستی تبیین شود.

بهرام سلیمانی با بیان اینکه بزرگداشت شهدای خدمت تنها یک مراسم یادبود نیست، افزود: این مناسبت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و ترویج فرهنگ خدمت صادقانه در جامعه است.

وی ادامه داد: خون شهدا همواره عامل وحدت، همدلی و انسجام ملی بوده و استمرار راه آنان نیز در گرو حفظ همین همبستگی میان مردم، مسئولان و نهادهای انقلابی خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: برنامه‌های بزرگداشت شهدای خدمت باید با رویکرد فرهنگی، مردمی و اثرگذار برگزار شود تا بتواند پیام امید، همدلی و روحیه جهادی را در جامعه تقویت کند.

سلیمانی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در عرصه ایثار و مقاومت خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به واسطه سابقه درخشان در دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدای فراوان، ظرفیت بزرگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و انقلابی استان در برگزاری برنامه‌های سالگرد شهدای خدمت می‌تواند زمینه انتقال پیام وحدت و همدلی را به سراسر کشور فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: باید از فرصت این مناسبت‌ها برای معرفی ابعاد شخصیتی، مردمی و مدیریتی شهدای خدمت و تقویت روحیه امید و اعتماد در جامعه بهره گرفت.