مراسم بزرگداشت ۹ دی و سالگرد شهادت حاج قاسم در روانسر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، و همچنین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پیش از ظهر سه شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرستان روانسر برگزار شد.

این مراسم به میزبانی سپاه ناحیه روانسر و با استقبال گسترده مردم انقلابی و ولایتمدار این شهرستان همراه بود و فضایی معنوی، وحدت‌آفرین و سرشار از روحیه انقلابی را در روانسر رقم زد.

در این آئین، سردار صحرایی با اشاره به شخصیت برجسته و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسداشت راه شهدا و تداوم مسیر مقاومت تأکید کرد و گفت: حماسه نهم دی نماد بصیرت، آگاهی و حضور به‌موقع ملت ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.

وی افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص، شجاعت و مجاهدت خالصانه، الگویی ماندگار برای ملت ایران و آزادگان جهان است و زنده نگه داشتن یاد و راه او، ضامن عزت و اقتدار کشور خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی و اعلام وفاداری به آرمان‌های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدا، بار دیگر بر پایبندی خود به مسیر انقلاب اسلامی و مقاومت تأکید کردند.

حضور پرشمار مردم در این مراسم، بیانگر جایگاه ویژه حماسه نهم دی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حافظه تاریخی و اعتقادی ملت ایران، به‌ویژه مردم شهرستان روانسر بود.