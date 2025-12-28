آغاز چکش کاری بودجه سلامت در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت را میتوان مهمترین حوزه کشور دانست که اهمیت آن در سطح حوزه امنیت و شاید، بالاتر باشد. زیرا، مبنای توسعه هر جامعه و حکومتی بر پایههای سلامت و امنیت استوار است. بنابراین، توجه به حوزه سلامت در قانون اساسی کشور ما نیز لحاظ شده و مواد زیادی از قانون اساسی، متوجه حوزه سلامت است.
در همین حال، حوزه سلامت در چند سال گذشته همواره دستخوش چالشهای زیادی بوده است که کسری منابع، یکی از این چالشها به شمار میرود.
بدهیهای بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی، مطالبات انباشته شده شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، چکهای برگشتی داروخانهها، کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، کمبود زیرساختهای لازم برای آموزش، چالشهای حرفه پرستاری، مشکلات دستیاران و پزشکان جوان، و دهها مشکل و چالش دیگر در حوزه سلامت؛ شرایط سختی را برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم، ایجاد کرده است.
البته ناگفته نماند که طرح موضوع منابع و اعتبارات حوزه سلامت، بدون توجه به مدیریت این منابع، راه به جایی نخواهد برد. اما، آنچه که مشخص است، حوزه سلامت با کمبودهای مالی زیادی در بخشهای مختلف، دست و پنجه نرم میکند.
در همین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دستور کار هفته جاری خود را اعلام کرد که بررسی آخرین وضعیت ارز تخصیصی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، بودجه بخش سلامت در لایحه ۱۴۰۵ و طرحهای مرتبط با فوریتهای پزشکی و بیمهای محورهای اصلی آن است.
بررسی بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، معاون سازمان برنامه و بودجه، مسئولان دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس انجام میشود.
بر اساس آنچه که تحت عنوان جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام شده است؛ بررسی بودجه سلامت در روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته جاری صورت میگیرد.
مهمترین چالش بودجه بخش سلامت در سال ۱۴۰۵، منابع مورد نیاز برای بیماران خاص و صعبالعلاج است. زیرا، طبق گفته حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان بیمه سلامت ایران، ۳۰ همت بدهی انباشته از سال گذشته دارد که اگر قرار باشد به همین شکل ادامه یابد، سال آینده باید شاهد کاهش حمایتهای درمانی از این بیماران بود.
این در حالی است که در سالهای اخیر، صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج در سازمان بیمه سلامت ایران؛ در همین راستا تشکیل شده است که بتواند از این بیماران حمایت کند.
درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی، یکی دیگر از چالشهای مالی وزارت بهداشت است که باید برای آن نیز چاره اندیشی کند.
انباشت مطالبات پرسنل و کادر بهداشت و درمان بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت، چالش دیگری است که برنامههای وزارت بهداشت را تحتالشعاع قرار داده است.
در همین حال، بودجه و منابع حوزه سلامت در سال ۱۴۰۴، ۸۰۰ همت در نظر گرفته شده بود که این موضوع هم باید مورد توجه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار بگیرد.
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، طی روزهای یکشنبه و سهشنبه، بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند داد.
