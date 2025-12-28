تأمین پایدار انرژی اولویت اصلی استان هرمزگان در فصل سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تأمین پایدار انرژی استان هرمزگان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و نمایندگان شرکت گاز استان، نیروگاهها، صنایع عمده و فوقعمده و دستگاههای اجرایی برگزار شد.
صفر صادقیپور در این جلسه، پس از ارائه گزارشی از تراز گاز مصرفی استان توسط شرکت گاز استان، میزان رعایت تعهدات صنایع و نیروگاهها در مصرف گاز را بررسی و بر لزوم پایبندی کامل به این تعهدات تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی، اجرای طرح بازدید از موتورخانهها و تأسیسات گرمایشی و سرمایشی را یادآور شد و از مسئولان خواست تا استانداردهای لازم در این بخشها رعایت شود.
وی همچنین بر ذخیرهسازی سوخت دوم نیروگاهها برای آمادگی در شرایط اضطراری تأکید کرد.
صادقیپور ضمن بررسی عملکرد صنایع در راستای پیادهسازی الزامات ماده ۲۶ اداره استاندارد، بر ضرورت اجرای برنامههای اورهال صنایع استان تأکید کرد و افزود: این اقدامات باید با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش برود.
وی در پایان جلسه، پیگیری مفاد صورتجلسه قبلی و اتخاذ تصمیمات لازم برای تأمین پایدار انرژی برق و گاز در همه بخشها را ضروری دانست و تصریح کرد: استان باید آمادگی کامل برای تأمین انرژی در فصل سرد را داشته باشد تا کمبودی در صنایع و دستگاههای اجرایی ایجاد نشود.
