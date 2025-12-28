به گزارش خبرگزاری مهر، میر داود سیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سوخت همانند شریان حیاتی در کشاورزی عمل میکند و ما وظیفه داریم با برنامهریزی دقیق، آن را بهموقع در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار سوخت در فصلهای سرد سال، افزود: ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در انبارهای نفت منطقه اردبیل به سطح مطلوب رسیده و مردم هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین فرآورده مورد نیاز خود نداشته باشند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت: عملکرد مثبت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل در تأمین به موقع و کافی فرآورده به ثبات و پایداری تولید در بخش کشاورزی استان کمک شایانی کرده است.
سیدی ادامه داد: متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی میتوانند با مراجعه به سامانه «سدف» (سامانه درخواست فرآوردههای نفتی) به آدرس newtejaratasan.niopdc.ir و تکمیل اطلاعات درخواستی، سهمیه سوخت خود را دریافت کنند.
وی خاطر نشان شد: سامانه درخواست فرآوردههای نفتی نقش مهمی در شفافسازی و تسریع روند توزیع سوخت ایفا کرده است.
