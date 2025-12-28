ادهم کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تیم استان در بازی‌های لیگ دسته دو باشگاهی والیبال نشسته منطقه دو کشور موفق با کسب عنوان دوم برای اولین بار در تاریخ ورزش استان شد و به مرحله نهایی صعود کرد.

وی ادامه داد: بازی‌های لیگ دسته دوم باشگاهی والیبال نشسته (منطقه دو کشور) به میزبانی بندرعباس از دوم تا ششم دی‌ماه برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: تیم استان با چهار برد متوالی در مصاف با تیم‌های هرمزگان، میناب، خراسان شمالی و پاسارگاد استان فارس و یک باخت در مقابل تیم شهرستان جیرفت، با کسب یازده امتیاز به مرحله بعدی صعود کرد.

کرد زابلی در پایان گفت: مسابقات مرحله نهایی این رقابت‌ها در استان متقاضی میزبانی در بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.