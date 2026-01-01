به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «مشاهیر خندان» نوشته حمید عبداللهیان، با رویکردی جدید و جذاب، زندگی پنج تن از بزرگان علم و ادب ایران زمین را به زبان طنز برای کودکان و نوجوانان روایت میکند. این مجموعه شامل پنج جلد است که داستانهای زندگی ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، فردوسی و فارابی را با بیانی شیرین و خواندنی ارائه میدهد.
هدف از این مجموعه آشنا کردن کودکان و نوجوانان با مشاهیر ایرانی و بخشهایی از تاریخ کشورمان است، به گونهای که برای آنها جذابیت داشته باشد و حس نزدیکی بیشتری به این شخصیتهای برجسته ایجاد کند. نویسنده تلاش کرده تا با استفاده از طنز، زندگی این بزرگان را از حالت جدی و رسمی خارج کند و به شکلی سرگرمکننده و آموزنده ارائه دهد. در این مجموعه، علاوه بر متن طنزآمیز، تصاویر خندهدار نیز وجود دارد که خواندن کتابها را برای نوجوانان آسانتر و لذتبخشتر میکند. نویسنده با زیرکی خاصی نشان میدهد که مشاهیر نیز انسانهایی عادی بودهاند که در دوران خود با چالشها و اتفاقات مختلفی روبهرو شدهاند.
این مجموعه علاوه بر آشنایی نوجوانان با زندگی مشاهیر، آنها را با بخشی از تاریخ ایران نیز مرتبط میکند و به آنها کمک میکند تا شخصیتهای برجسته علمی و ادبی کشورشان را بهتر بشناسند و از زندگی آنها الهام بگیرند. مجموعه «مشاهیر خندان» توسط انتشارات میچکا منتشر شده و هم به صورت تکی و هم با قاب (۵ جلدی) در دسترس بچه ها و خانواده هاست.
