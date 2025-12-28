به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت چند روز، رفت‌وآمد در برخی مسیرهای اصلی و فرعی به کندی انجام می‌شود و خودروهای سنگین و سبک در بخش‌هایی از جاده‌ها گرفتار گل‌ولای می‌شوند و گاه ساعت‌ها و حتی روزها در مسیر می‌مانند.

این تصویر مربوط به دوراهی روستای «وی» در بشاگرد است؛ جایی که چهار تریلی در بستر رودخانه در گل فرو رفته بودند و با تلاش دهیاری روستا و به‌کارگیری لودر از گل رها شدند. وجود ۱۶۵۰ کیلومتر راه خاکی در منطقه، همچنان اهالی بشاگرد را با مشکلات جدی رفت‌وآمد روبه‌رو کرده و تردد را به معضلی همیشگی تبدیل کرده است.