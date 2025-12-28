خیز عراق برای تقویت پدافند هوایی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع عراق روز شنبه اعلام کرد که اولویت کنونی این وزارت خانه تقویت پدافند و نیروی هوایی این کشور است. همچنین قرار است به زودی شش فروند هواپیمای فرانسوی تحویل طرف عراقی داده شود.

این وزارت خانه تاکید کرد که پدافند هوایی ارتش عراق رادارهای فرانسوی بسیار پیشرفته را تحویل گرفته تا با تمام چالش‌ها و تهدیدات مقابله کند.

وزارت دفاع عراق اضافه کرد که هواپیماهای فرانسوی از نوع کاراکار نقش مهمی در تقویت نیروی امنیتی این کشور ایفا می‌کند. بغداد با کره جنوبی نیز همکاری دارد و به زودی سکوهای میان برد به عنوان سلاح پدافند هوایی به دست عراق می‌رسد.

این وزارت خانه بر تلاش‌های عراق برای تقویت نیروی هوایی و پدافند این کشور به جدیدترین سلاح‌ها و امکانات پیشرفته تاکید کرد.