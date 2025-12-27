  1. استانها
  2. اصفهان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

اکران ۶ تئاتر در نخستین روز هشتمین جشنواره منطقه‌ای «آفتاب» در اصفهان

اکران ۶ تئاتر در نخستین روز هشتمین جشنواره منطقه‌ای «آفتاب» در اصفهان

اصفهان-۶ تئاتر در نخستین روز هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» در اصفهان اکران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» در اصفهان صبح شنبه ۶ دی ما با اکران ۶ تئاتر در تالار هنر کار خود را آغاز کرد.

بر این اساس در نخستین روز این جشنواره تئاتر «آرش» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر هرندی زاده از اصفهان، تئاتر «آن شب ستاره بارید» با نویسندگی حسن دولت آبادی و کارگردانی هدیه نوروزی از اصفهان، تئاتر «پیرزن و کدوی سحر آمیز» با نویسندگی و کارگردانی اعظم دلداده از قم، تئاتر «حواست زیرپات باشه» با نویسندگی و کارگردانی افشین قاسمی از البرز، تئاتر «در کوچه خوشبختی» با نویسندگی و کارگردانی یاسمین پی‌داودی از البرز و تئاتر «من آدم نیستم» با نویسندگی سید مهرداد کاووسی حسینی و کارگردانی یلدا فاطمی از تهران اکران می‌شود.

گفتنی است اکران این تئاترها در دو بازه زمانی صبح و بعد از ظهر و از ساعت ۹ تا ۱۲ در صبح و ۱۵ تا ۱۸ در تایم بعد از ظهر اکران می‌شود ضمن اینکه این اکران‌ها در سالن‌های اصلی، پلاتو و محوطه تالار هنر اکران خواهند شد.

کد خبر 6702984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها