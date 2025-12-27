به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» در اصفهان صبح شنبه ۶ دی ما با اکران ۶ تئاتر در تالار هنر کار خود را آغاز کرد.

بر این اساس در نخستین روز این جشنواره تئاتر «آرش» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر هرندی زاده از اصفهان، تئاتر «آن شب ستاره بارید» با نویسندگی حسن دولت آبادی و کارگردانی هدیه نوروزی از اصفهان، تئاتر «پیرزن و کدوی سحر آمیز» با نویسندگی و کارگردانی اعظم دلداده از قم، تئاتر «حواست زیرپات باشه» با نویسندگی و کارگردانی افشین قاسمی از البرز، تئاتر «در کوچه خوشبختی» با نویسندگی و کارگردانی یاسمین پی‌داودی از البرز و تئاتر «من آدم نیستم» با نویسندگی سید مهرداد کاووسی حسینی و کارگردانی یلدا فاطمی از تهران اکران می‌شود.

گفتنی است اکران این تئاترها در دو بازه زمانی صبح و بعد از ظهر و از ساعت ۹ تا ۱۲ در صبح و ۱۵ تا ۱۸ در تایم بعد از ظهر اکران می‌شود ضمن اینکه این اکران‌ها در سالن‌های اصلی، پلاتو و محوطه تالار هنر اکران خواهند شد.