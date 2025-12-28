واکنش چمران به کشف تونل‌ زیرزمینی در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز سیاست‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ به رأی گذاشته می‌شود، اظهار کرد: زمینه‌های بودجه آماده شده و باید بر اساس سیاست‌ها تدوین و به شورا ارائه شود. تعدادی نامگذاری معابر و گزارش حسابرسی هم در دستور جلسه قرار دارد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های بودجه عمومی اما بر حمل و نقل عمومی متمرکز است، یادآور شد: هنوز مبلغ بودجه سال آینده مشخص نشده است.

چمران در مورد فعالیت تاکسی‌های پلاک شهرستان در تهران، گفت: این تاکسی‌ها نباید اجازه فعالیت داشته باشند و برای ورود به محدوده مرکزی شهر تهران عوارض بیشتری پیش‌بینی شد که در فرمانداری این مصوبه را لغو کردند. شورا در جریان اقدامات حوزه تاکسیرانی بود و وزارت کشور دقت خوبی به عمل نیاورد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آمادگی پایتخت در برابر زلزله، تصریح کرد: محاسبات فنی ساختمان‌های جدید باید به نظام مهندسی ارائه شود و محاسبات صورت بگیرد. قاعدتاً با این شرایط ساختمان‌ها مقاوم خواهند بود؛ البته باید در عمل نیز چنین باشد و محاسبه کافی نیست. ساختمان‌های ناپایدار ما همچنان در معرض خطر هستند و از خداوند می‌خواهیم زلزله‌ای رخ ندهد، چراکه معضل بزرگی خواهد بود.

وی با اشاره به اظهارات استاندار مبنی بر ضرورت مدیریت کمیسیون ماده پنج در استانداری، یادآور شد: کمیسیون ماده پنج از سال ۵۱ زیر نظر شهرداری تهران بوده و قانون خاص محسوب می‌شود. نه تنها تهران بلکه سایر کلانشهرها نیز باید کمیسیون ماده پنج خود را به جای استانداری در شهرداری شکل دهند؛ چراکه شهرداری به موضوع تسلط دارد و در جریان کار است. بنده با مدیریت کمیسیون در استانداری مخالفم.

چمران افزود: کمیسیون ماده پنج تهران یک شورای عالی معماری و شهرسازی کوچک است و معاونان وزارت‌خانه‌ها در این کمیسیون حضور دارند. بنابراین مصوبات آن از اعتبار بالایی برخوردار است.

چمران در واکنش به کشف تونل زیرزمینی در بازار تهران گفت: سال‌ها قبل طرحی ارائه شد که از تونل‌های زیرزمینی برای انتقال اجناس استفاده شود، این اقدام عملیاتی نیست و باید سیستم انتقال کالا به بازار را تغییر داد. شکل بازار در حال تغییر است و به جای اینکه محل توزیع بار و کالا باشد می‌تواند محل فروش باشد. توزیع کالاها باید در خارج از شهر صورت بگیرد. ما کالاها را در سراها انبار می‌کنیم و بعد از آن به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه تونل‌های زیرزمینی در سطح شهر وجود داشته‌اند، گفت: البته بیشتر قنات داریم که برای هدایت آب فعال بودند و دائماً رصد می‌شوند.

وی در مورد تغییر ساعت کاری شهرداری تهران اظهار کرد: مرکز حقوقی باید بررسی کند و پاسخ آن نیز اعلام شود. کار شهرداری اجرایی است و با دیگر ادارات تفاوت دارد. به عقیده بنده باید مطابق قانون عمل شود اما این را هم باید بدانیم که شهرداری شرایط خاص خود را دارد.