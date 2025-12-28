اعلام برنامه های هفته مقاومت و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در قم

سرهنگ هادی بادینلو، معاون فرهنگی و هنری سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دیماه به مناسبت سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود و در استان قم نیز از ۹ تا ۱۹ دیماه، هفته بصیرت با حضور پرشور مردم انقلابی اجرا خواهد شد.
بادینلو با اشاره به عنوان برنامههای امسال، گفت: این رویدادها با شعار محوری «ایران مرد» تحت عنوان «دهه مقاومت و بصیرت» برگزار میشود و با مشارکت دستگاههای فرهنگی، هنری و آموزشی سطح استان همراه است.
وی افزود: همراهی شهرداری در برگزاری مراسم فرهنگی و هنری این مناسبتها، بهویژه در ایام هفته بسیج، نقش مؤثری در موفقیت این برنامهها داشته است.
بادینلو نخستین برنامه شاخص این مناسبتها را اجتماع عظیم در مدرسه فیضیه عنوان کرد و ادامه داد: پس از آن، برنامههای ویژه «روایت پهلوان» در ورزشگاه حیدریان و برنامه فرهنگی «دختران حاج قاسم» با همکاری آموزشوپرورش برگزار میشود.
وی افزود: سرودهای پاتوقی، نمایشهای خیابانی در میدان آستانه و اجرای برنامههای مردمی و هنری، فضای شهر را در این دهه بهصورت پویا و مشارکتی متحول خواهد کرد.
بادینلو با اشاره به حمایت استاندار قم از برنامهها گفت: استاندار شخصاً پیگیر برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای بزرگداشت سردار سلیمانی هستند و این همراهی فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت فرهنگی استان است.
وی اضافه کرد: بخشی از برنامهها با محوریت جامعهالمصطفی و ویژه شهرداری قم برای تجلیل از فرزندان شهدای ۱۲ روزه و شهدای مدافع حرم در آمفیتئاتر شهرداری مرکز برگزار خواهد شد.
بادینلو همچنین از برگزاری برنامههای ویژه در بیش از ۱۱۰ مسجد استان خبر داد و تصریح کرد: قرعهکشی برای دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز در این ایام انجام خواهد شد.
وی با اشاره به سالروز تشییع پیکر حاج قاسم، گفت: مسیر طریقهالمهدی بهصورت ویژه فعال شده و ۱۵ موکب با عنوان «نگین سلیمانی» در سطح شهر برپا میشود و همچنین پیادهروی خانوادگی در سالروز میلاد امیرالمؤمنین (ع) با محوریت حاج قاسم برگزار خواهد شد.
وی هویت بصری شهر را از دیگر اولویتهای مهم دانست و گفت: قم باید در فضاسازی شهری، بهویژه برای مناسبتهای ملی و مذهبی، جریانساز باشد و این امر نیازمند تیم قوی و هماهنگی دستگاهها است.
بادینلو در پایان به اجرای برنامه هنری «آوا، نما و نمایش» در تالار مرکزی شهر اشاره کرد و افزود: اجرای زنده تصنیف «ایران ای سرای امید» به مدت ۱۰ شب با حضور هنرمندان، نیازمند حمایت ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مرتبط است.
نظر شما