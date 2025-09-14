به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار سقز با اشاره به اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» در کشور، از نقش مؤثر مالیاتهای مردمی در تکمیل پروژههای عمرانی و خدماتی استان خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح طی دو سال گذشته با هدف جلب مشارکت مردم و شفافسازی محل هزینهکرد مالیاتها اجرایی شده است، گفت: هیچ نهادی به اندازه سازمان امور مالیاتی نسبت به موفقیت این طرح دغدغهمند نیست و هدف ما، ارتقای اعتماد عمومی از طریق اطلاعرسانی شفاف و دقیق است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تأکید بر اینکه این سازمان صرفاً مسئول اجرای طرح و نه معرفی پروژههاست، افزود: دستگاههای اجرایی موظفند پروژههای نیمهتمام اولویتدار را شناسایی و از طریق سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع معرفی کنند.
وی با اشاره به امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات توسط مؤدیان، اظهار داشت: در قالب این طرح، مردم میتوانند تعیین کنند که مالیات پرداختی آنها در کدام بخش، از جمله پروژههای عمرانی، آموزشی، بهداشتی یا زیرساختی هزینه شود.
این مقام مسئول همچنین پروژههای مرتبط با توسعه راهها، منابع آبی، بهداشت و درمان و آموزش را از اولویتهای استان دانست و تصریح کرد: تکمیل این طرحها با استفاده از منابع مالیاتی، گامی مهم در مسیر توسعه همهجانبه استان کردستان خواهد بود.
