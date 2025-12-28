فرمانده انتظامی کردستان: نیروی انتظامی وارث خون شهدا و خادم مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح یکشنبه در همایش نهج‌البلاغه که در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهید سلیمانی و همرزمانش با مجاهدت در داخل و خارج از مرزها، برای پاسداری از دین اسلام و مقابله با کفر مطلق جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه نیروی انتظامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود: مأموریت پلیس، خدمتگزاری به مردم، برقراری نظم و امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان است و این مأموریت‌ها همواره با مشارکت و هم‌افزایی مردم محقق می‌شود.

عمل به آموزه‌های دینی از شاخص‌های پلیس تراز انقلاب است

فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر شاخص‌های «پلیس در تراز انقلاب اسلامی» تصریح کرد: خدامحوری، اخلاق‌مداری، احساس حضور دائمی در محضر الهی و عمل به آموزه‌های دینی از مهم‌ترین شاخص‌های پلیس تراز انقلاب است.

سردار الهی ادامه داد: امروز توجه به مفاهیم و آموزه‌های نهج‌البلاغه و روایات دینی در مجموعه انتظامی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و این رویکرد در میدان عمل و مأموریت‌های انتظامی به‌خوبی مشهود است.

وی با اشاره به موفقیت‌های نیروی انتظامی در حوزه تعالی رفتار و تربیت نیروی انسانی گفت: کسب رتبه‌های برتر و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نیروی انتظامی از مصادیق نصرت اسلام و پلیس جمهوری اسلامی، «امیر اسلامی» است، نشان‌دهنده مسیر درست این مجموعه در انجام مأموریت‌های خود است.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: ما شاکر خداوند متعال هستیم که توفیق خدمت در لباسی را به ما عطا کرده که نماد مجاهدت، ایثار و شهادت‌طلبی است و خود را وارث و امانتدار خون پاک شهدا می‌دانیم.