۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

حسن زاده: ۵۸ حافظ کل نهج البلاغه جهان اسلام به کاشان می‌آیند

کاشان - مدیرعامل موسسه نهج البلاغه کاشان گفت: این شهر میزبان ۵۸ حافظ کل نهج البلاغه جهان اسلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی حسن زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایتختی کاشان در نهج البلاغه اظهار کرد: منطقه کاشان پیشینه تاریخی در نهج البلاغه دارد و شارحانی همچون سیدابوالرضا و قطب الدین راوندی در این شهر پرورش یافتند.

وی با بیان اینکه در مدارس شبانه روزی نهج البلاغه در کاشان آموزش این کتاب دینی انجام می‌شود، ابراز کرد: اولین گروه ۵۸ نفره از حافظان نهج البلاغه در کاشان برای اولین بار مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

مدیر مؤسسه نهج البلاغه کاشان با اشاره به اینکه این مراسم قرار است به زودی برگزار شود، تصریح کرد: لقب پایتختی نهج البلاغه برای کاشان یک مسئولیت بزرگ است که اقدامات زیرساختی نیاز دارد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای سه طرح نمادین و ماندگار خاطرنشان کرد: احداث دروازه نهج البلاغه یکی از این طرح‌ها است که امیدواریم به زودی اجرایی و انجام شود.

حجت الاسلام حسن زاده احداث بلوار و بوستان نهج البلاغه را از دیگر اقدامات لازم دانست و افزود: از مسئولین به خصوص معاون وزیر ارشاد که مهمان مراسم تجلیل از حافظان نهج البلاغه است خواستاریم که حمایت بیشتری از فعالین این حوزه انجام دهند.

کد خبر 6704829

