به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران برگزار شد. در این نشست، روند بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های نمایشگاه و همچنین مبادی ورودی طرح‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در این جلسه اعلام کرد: فراخوان عمومی برای دریافت «طرح‌های نمایشگاهی» بزودی منتشر خواهد شد و امیدواریم از درون این ایده‌ها و طرح‌ها گوهرهای ناب و درخشانی استخراج شود که در نمایشگاه قرآن کریم افتخار آفرین و چشم‌نواز باشند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به اهداف این فراخوان گفت: این اقدام با هدف بهره‌گیری از ایده‌های عالمانه، خلاقانه و پرجاذبه در طراحی و اجرای بخش‌های مختلف نمایشگاه در حوزه قرآن و عترت علیه السلام صورت می‌گیرد.

وی افزود: طرح‌های برگزیده پس از بررسی و داوری معرفی شده و در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به اجرا گذاشته خواهند شد.