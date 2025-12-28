  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

جذب ایده‌های نمایشگاهی برای نمایشگاه بین‌المللی قرآن

جذب ایده‌های نمایشگاهی برای نمایشگاه بین‌المللی قرآن

شورای برنامه‌ریزی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در دومین جلسه خود از انتشار فراخوان عمومی برای دریافت طرح‌های عالمانه‌، خلاقانه و جذاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران برگزار شد. در این نشست، روند بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های نمایشگاه و همچنین مبادی ورودی طرح‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در این جلسه اعلام کرد: فراخوان عمومی برای دریافت «طرح‌های نمایشگاهی» بزودی منتشر خواهد شد و امیدواریم از درون این ایده‌ها و طرح‌ها گوهرهای ناب و درخشانی استخراج شود که در نمایشگاه قرآن کریم افتخار آفرین و چشم‌نواز باشند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به اهداف این فراخوان گفت: این اقدام با هدف بهره‌گیری از ایده‌های عالمانه، خلاقانه و پرجاذبه در طراحی و اجرای بخش‌های مختلف نمایشگاه در حوزه قرآن و عترت علیه السلام صورت می‌گیرد.

وی افزود: طرح‌های برگزیده پس از بررسی و داوری معرفی شده و در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به اجرا گذاشته خواهند شد.

کد خبر 6704359
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها