به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است و باید دو دیدار ابتدایی خود را در لس‌آنجلس و دیدار سوم را در سیاتل برگزار کند.

در فاصله چند ماه مانده تا رقابت‌های جام جهانی، (خرداد سال ۱۴۰۵)، فدراسیون جهانی فوتبال قیمت بلیت‌های دیدار ایران در این رقابت‌ها را اعلام کرده است که بر اساس آن ارزان‌ترین بلیت ۱۴۰ دلار خواهد بود و گران‌ترین بلیت هم به ۵۰۰ دلار خواهد رسید که بر اساس قیمت روز دلار از حدود ۱۹ میلیون تومان تا حدود ۷۰ میلیون تومان متغیر خواهد بود.

در دسته بندی فیفا برای دیدارهای تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی، بلیت بازی ایران و نیوزیلند بر اساس دسته‌بندی و جایگاه ۱۴۰ دلار، ۳۸۰ دلار و ۴۵۰ دلار است. قیمت بلیت ایران و بلژیک طبق دسته‌بندی و جایگاه ۱۸۰ دلار، ۴۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار است. قیمت بلیت‌های دیدار مقابل مصر هم ۱۸۰ دلار، ۴۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.