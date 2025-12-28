به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور امروز (یکشنبه، ۷ دی) در نشستی با حضور معاونین اقتصادی استانداران، با اشاره به اهمیت مسئولیت سنگین این معاونین در استانها، اظهار کرد: معاونین اقتصادی استانداریها در مسئولیت سنگین قرار دارند، به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه که برنامهای افتخاری برای مجموعه وزارت کشور بود.
وی افزود: در گذشته، وزارت کشور بیشتر به عنوان یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی شناخته میشد. این بدان معنا نبود که توجهی به حوزه اقتصادی و عمرانی نمیشد، بلکه اولویت اصلی فعالیتها سیاسی و امنیتی بود.
وزیر کشور تصریح کرد: امروز، علاوه بر اولویت سیاست و امنیت، پیشران اصلی کشور استانداریها به ویژه در حوزههای اقتصادی و عمرانی نیز در اولویت وزارت کشور قرار دارد و این رویکرد مورد تأکید رئیسجمهور محترم است.
اسکندری بیان کرد: رئیسجمهور در نشستهای ماهانه با استانداران کشور و همچنین در نشستهای غیرحضوری که بیش از ۱۰ مورد بوده، همواره بر تنفیذ اختیارات به استانداران در هستند.
وی ادامه داد: استانداران و ارکان اقتصادی آنان، با بهرهگیری از اختیارات خود، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای توسعهای کشور دارند و نتایج این اقدامات مثبت در همین مدت کوتاه قابل مشاهده است.
وزیر کشور با اشاره به پروژههای آموزشی و انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اگر نبود معاونین استانداریها و همکاری نزدیک آنان، نمیتوانستیم با این سرعت در حوزههای عدالت آموزشی، ساخت مدرسه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیشرفت کنیم.
