هشدار نارنجی هواشناسی؛ برف و یخبندان در راه کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی شماره ۱۳ اظهار کرد: سامانه ناپایداری که از روز گذشته وارد جو استان شده است تا ظهر سهشنبه منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب کاهش محسوس دما و وقوع بارشهای متناوب خواهد شد.
وی افزود: این سامانه ضمن بارش باران همراه با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع رعدوبرق، بهتدریج باعث تبدیل بارشها به برف و تشکیل مه در سطح استان میشود.
زورآوند با بیان اینکه شدت بارشها در برخی ساعات امروز و همچنین از عصر فردا دوشنبه تا صبح سهشنبه بیشتر خواهد بود، تصریح کرد: بهویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان، بارشها شدیدتر بوده و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب وجود دارد.
گسترش بارش برف و کولاک در موج دوم سامانه
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به نوع بارشها در نقاط مختلف استان گفت: به استثنای مناطق گرمسیر، بارندگی در سایر نقاط استان بهتدریج بهصورت برف نیز مشاهده خواهد شد و در موج دوم این سامانه، یعنی از عصر فردا تا صبح سهشنبه، بارش برف نمود و گستردگی بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: وزش باد افزون بر ایجاد کولاک، بهویژه در جادهها و گردنههای برفگیر، ممکن است در نواحی مرزی با نفوذ غبار نسبتاً رقیق نیز همراه شود.
کاهش محسوس دما و یخبندان گسترده
زورآوند با هشدار نسبت به افت شدید دما اظهار کرد: دمای هوا از بامداد فردا تا بامداد چهارشنبه بهطور محسوس کاهش مییابد که این موضوع علاوه بر تقویت شرایط برای تشکیل مه، سبب بروز یخبندان بهویژه در مناطق سردسیر استان خواهد شد.
وی افزود: یخبندان در روز چهارشنبه از گستردگی بیشتری برخوردار خواهد بود و شهروندان باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی را مدنظر قرار دهند.
بارشهای پراکنده در پایان هفته
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه از شدت سرما در جو استان کاسته میشود، اما شاهد بارشهایی، غالباً در روز جمعه و در نیمه شمالی استان و منطقه اورامانات خواهیم بود.
