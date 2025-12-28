اصفهان بارانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت نخستین سامانه بارشی دقایقی پیش و از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه هفتم دی ماه در شهر اصفهان (مرکز استان) آغاز شد.

هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش بارانی است. اداره کل هواشناسی استان پیش‌بینی کرده است که از امروز تا پایان روز سه شنبه به صورت متناوب بارش‌ها ادامه می‌یابد.

فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در مناطق غرب و جنوب استان به صورت بارش برف آغاز شد. بیشترین بارش شبانه روز گذشته نیز با میانگین ۱۱ میلیمتر از فریدونشهر گزارش شده است.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، اوج فعالیت سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان و طی روز سه‌شنبه خواهد بود.