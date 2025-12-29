علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی اظهار کرد: موج دوم سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه که از هسته سردتری برخوردار است، از ظهر امروز آغاز شده و تا صبح فردا (سه‌شنبه) جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: این موج بارشی علاوه بر وزش باد نسبتاً شدید که می‌تواند موجب غبارآلود شدن موقت نواحی مرزی شود، به‌تدریج سبب بارش برف و باران و تشکیل مه در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌ها به‌جز مناطق گرمسیر، در سایر نقاط استان به‌صورت برف نیز مشاهده می‌شود و در نیمه غربی استان و نواحی شمالی به‌ویژه منطقه اورامانات از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که در جاده‌ها و گردنه‌های برف‌گیر این مناطق، پدیده کولاک پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: میزان بارش‌ها در نواحی مرکزی و جنوب‌شرقی استان چندان قابل توجه نخواهد بود، اما کاهش محسوس دمای هوا همچنان تا روز چهارشنبه ادامه دارد و از اواخر وقت فردا (سه‌شنبه) تا صبح چهارشنبه، تشدید و گسترش یخبندان حتی در مناطق گرمسیر استان نیز محتمل است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود تا روز پنجشنبه از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد در محورهای مواصلاتی، دقت و احتیاط لازم را به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی و برف‌گیر مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت محافظت از محصولات کشاورزی و ادوات در معرض یخ‌زدگی تأکید کرد و افزود: کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی لازم است اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از خسارات ناشی از سرمازدگی انجام دهند.

زورآوند در پایان گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه، ضمن کاهش نسبی شدت سرما در اغلب نقاط استان، بارش‌هایی از برف و باران در سطح استان ادامه خواهد داشت که احتمال وقوع آن در روز جمعه به‌ویژه در نیمه شمالی استان و منطقه اورامانات بیشتر پیش‌بینی می‌شود.