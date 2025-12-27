علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای ناپایدار از اواخر وقت امروز (شنبه ۶ دی ماه) تا روز سه‌شنبه، جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: فعالیت این سامانه ضمن کاهش دمای هوا، در بعضی ساعات سبب بارش باران و برف، تشکیل مه و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به زمان اوج بارش‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود بارش در روز یکشنبه و همچنین عصر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه، به‌خصوص در نیمه غربی و نواحی شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار باشد که این وضعیت در مناطق یاد شده با آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب همراه می‌گردد.

زورآوند در خصوص نوع بارش‌ها بیان داشت: این شرایط علاوه بر بارش برف در گردنه‌های برف‌گیر و مناطق سردسیر، به‌تدریج و به‌ویژه در روز پایانی فعالیت سامانه، در مناطق معتدل استان نیز می‌تواند با بارش برف همراه شود.

وی نسبت به خطرات ناشی از وزش باد هشدار داد و گفت: تشدید وزش باد، علاوه بر ایجاد کولاک برف در برخی جاده‌های برف‌گیر استان، در نواحی مرزی ممکن است با گردوغبار نسبتاً رقیق نیز همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تاکید بر کاهش دما خاطرنشان کرد: دمای هوا در بامداد دوشنبه و به‌ویژه چهارشنبه به طور محسوس کاهش می‌یابد که این کاهش دما سبب وقوع یخبندان در سطح استان، به‌ویژه در مناطق سردسیر و نیمه شمالی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی روز چهارشنبه گفت: در روز چهارشنبه شرایط ناپایدار در سطح منطقه به طور نسبی تضعیف می‌گردد و در این مدت، در بعضی ساعات افزایش ابر و مه‌آلود شدن جو در برخی نواحی استان، مهمترین پدیده‌های مورد انتظار می‌باشند.

زورآوند در پایان افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز شرایط برای بارش‌هایی غالباً به‌صورت رگبار پراکنده برف به‌ویژه در نیمه شمالی و منطقه اورامانات فراهم خواهد بود، اما در این دو روز به‌تدریج از شدت سرما در سطح استان کاسته خواهد شد.