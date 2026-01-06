به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان سه شنبه شب در نشست هیئتهای اجرایی انتخابات چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر (عسلویه کنگان دیر وجم) با اشاره به نقش کلیدی هیئتهای اجرایی در فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر لزوم رعایت دقیق قانون، بیطرفی کامل و امانتداری در تمامی مراحل انتخابات تأکید کرد و گفت: هیئتهای اجرایی باید با هوشیاری، دقت و مسئولیتپذیری، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و مورد اعتماد مردم را فراهم کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین به برگزاری تمام الکترونیک انتخابات در این دوره اشاره کرد و افزود: برگزاری تمام الکترونیک انتخابات در سراسر کشور، از ثبتنام تا اخذ رأی و اعلام نتایج انجام خواهد شد. این تحول، لزوم آموزش و نیز آمادهسازی زیرساختهای فنی را دوچندان میکند، و تضمین کننده انتخاباتی سالم است.
نقش راهبردی هیأتهای اجرایی در برگزاری انتخابات
فرماندار عسلویه در این نشست ضمن خیرمقدم به معاون سیاسی امنیتی استاندار و هیأت همراه، فرمانداران، معاونین سیاسی فرماندار، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرایی چهار شهرستان اظهار کرد: امر انتخابات یک امر اجرایی که به هیأتهای اجرایی سپرده شده است و به عنوان معتمدین دولت و مردم وظیفه دارند انتخابات را به نحو مطلوب و شایسته برگزار کنند.
اسکندر پاسالار افزود: در شهرستان عسلویه از بدو اعلام شروع فرآیند انتخابات توسط وزیر کشور فرایند انتخابات آغاز شد و در موعد مقرر معتمدین هیأتهای اجرایی انتخاب شدند و امروز در این نشست حضور دارند.
وی افزود: نقش هیأتهای اجرایی در برگزاری انتخابات سالم و رقابتی نقشی مهم و راهبردی است این نقش به معتمدین مردم سپرده شده است ما انتخاباتی را برگزار میکنیم که درنتیجه آن حکمرانان محلی و کسانی انتخاب میشوند که در سرنوشت اداره کشور نقش آفرین هستند و به دولت کمک و کسانی را به عنوان دهیار یا شهردار انتخاب میکنند که در فرایند اداره روستاها و شهرها سهیم هستند.
