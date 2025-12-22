اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان گناوه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه ظهر دوشنبه در این نشست گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون و ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی، این جلسه با حضور معتمدین برگزار میشود.
دانیال اسفندیاری افزود: تعداد ۳۰ نفر از معتمدین به هیأت نظارت معرفی شدند که این هیأت پس از بررسی تمامی معرفی شدگان را تأیید کردند.
رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان گناوه افزود: انتخابات یکی از جلوههای مهم مشارکت مردم در اداره امور کشور است و نقش تعیینکنندهای در تثبیت اعتماد عمومی و تحقق مشارکت آگاهانه شهروندان دارد.
فرماندار گناوه ضمن قدردانی از رئیس هیأت نظارت، اعضای هیأت اجرایی و معتمدین، گفت: رعایت اصل بیطرفی، مهمترین وظیفه عوامل اجرایی انتخابات است که باید به آن پای بند و متعهد بود.
در این مراسم، پس از برگزاری فرآیند قانونی انتخاب معتمدین و رأی گیری، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان علی البدل هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای گناوه و بندر ریگ معرفی شدند.
حسین خذری، محمد حسن پور، رباب زارع، رقیه یوسفی، عیسی خرم آبادی، علی مؤمنی، سیدمحسن موسوی و نادر خدری به عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات شهرستان انتخاب شدند.
غلامرضا امیری، عبدالرضا رضایی، عبدالرضا عبدالهی، سلمان محمدی و عباس حسینی حقیقی نیز به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.
نظر شما