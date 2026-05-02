سی ان ان: آیا جنگ جدید ۱۰ تریلیون دلاری در راه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری «سیان ان» آمریکا در گزارشی به بررسی نقاط عطف تحولات و رویدادهای کنونی جهان پرداخته و آن را در چندین عرصه مهم بینالمللی بررسی کرده است.
این گزارش افزود که آمریکا بزرگترین لشگرکشی نظامی در منطقه کارائیب از زمان بحران موشکی کوبا را انجام داد. با وجود تشدید جنگ در اوکراین، فرستادگان روسیه در میامی پیشنهادات جدید برای آتشبس در اوکراین را بررسی میکنند. از سوی دیگر آمریکا همچنان به دنبال اجرای مرحله دوم آتش بس در غزه است.
سی ان ان در ادامه به بررسی مهمترین عرصههای چالش در سیاست بین الملل پرداخته است:
رژیم صهیونیستی و انتخابات سرنوشتساز
سال ۲۰۲۵ با توقف جنگ در غزه و توافق تبادل اسرا بر اساس طرح آتشبس ۲۰ مادهای ترامپ همراه بود. سی ان ان گرچه مدعی پیروزی اسرائیل در برخی عرصههای نبرد شده، اما تاکید کرد که در تبدیل موفقیتهای نظامی خود به دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک شکست خورد که بخشی از آن به دلیل اختلافات داخلی است.
به نوشته سی ان ان، کابینه راست گرای امروز در سرزمینهای اشغالی، قطبیسازی را تشدید کرده و هرگونه بهبود روابط با پایتختهای عربی را مختل کرده است، با این حال بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی سعی دارد خود را لیبرالترین عضو کابینه ائتلافی توصیف کند.
بنا بر اذعان سی ان ان، صهیونیستها معتقدند که فرمول شکننده کابینه کنونی، پس از دو سال جنگ نمیتواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. رژیم صهیونیستی باید تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، یعنی چهار سال پس از آخرین انتخابات، انتخابات پارلمانی برگزار کند. حتی ممکن است شرایط عدم تصویب بودجه در سرزمینهای اشغالی به گونهای رقم بخورد که انتخابات زودتر از موعد برگزار شود.
سی ان ان ابراز امیدواری کرد که در صورت تغییرات اساسی در کابینه آینده اسرائیل در نتیجه این انتخابات، ترامپ شاید بتواند روند عادی سازی روابط تل آویو با پایتختهای عربی را تا پایان مهلت ریاست جمهوری خود پیش ببرد، اما اگر انتخابات به بنبست رسیده و در تشکیل کابینه جدید شکست بخورد؛ یا بدتر از آن منجر به کابینهای مشابه کابینه فعلی اسرائیل شود، بعید است که اسرائیل بتواند از انزوا خارج شود.
احیای تروریسم در جهان
بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، تعداد حملات تروریستی در سراسر جهان که داعش تأثیر زیادی بر آنها داشت، تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافت. حملات پیچیدهای که در اروپا از جمله پاریس و بروکسل در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اتفاق افتاد، کاملاً متوقف شد. اما وضعیت دیگر اینگونه نیست. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، به دلیل جنگ در غزه، حوادث تروریستی دوباره در حال افزایش است و شبکههای تروریستی جهان در حال احیا هستند.
این گزارش با اشاره به حمله تروریستی استرالیا و فعال شدن مجدد داعش در جهان اعلام کرد که به نظر میرسد سال آینده این روند نگرانکننده ادامه خواهد داشت.
اوکراین و سال پنجم جنگ
تشدید تنش در اوکراین در پنجمین سال جنگ در شرایطی است که تلاشها برای توقف جنگ همچنان با بن بست مواجه میشود و هیچ نشانهای از آتش بس قریب الوقوع وجود ندارد.
سال پنجم جنگ میتواند یک نقطه عطف حیاتی در توقف جنگ یا نزدیک شدن طرفهای متخاصم به فرسودگی یا متوسل شدن به مانورهای خطرناکتر برای شکستن بن بست باشد. با این حال هنوز نشانهای از تغییر در شرایط جنگ وجود ندارد. ولادیمیر پوتین همچنان به بازآرایی نیروهای خود برای تصرف مناطق مختلف مشغول است و اوکراین همچنان به حمایت اقتصادی و تدارکات نظامی شرکای خود در غرب چشم دوخته است.
تایوان؛ در دستور کار جنگ جدید
واشنگتن با در پیش گرفتن سیاستی دوگانه و مبهم طی نیم قرن گذشته، از رشد تایوان حمایت کرده و در عین حال تایوان را به عنوان بخشی از خاک چین به رسمیت میشناسد. واشنگتن با این وجود روابط امنیتی و اقتصادی خود با این جزیره را تقویت کرده است. ترامپ سال گذشته بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ تایوان، به ارزش تقریباً ۱۱ میلیارد دلار، شامل موشکها، پهپادها و تجهیزات پیشرفته دفاع هوایی را تصویب کرد. این در حالی است که گفته میشود چین به آماده سازی ارتش خود برای حمله به تایوان تا سال ۲۰۲۷ مشغول است.
موضوع تایوان در دیدارهای دیپلماتیک در سطوح سران و پایین تر بین چین و آمریکا یکی از مهم ترین موضوعات خواهد بود. این موضوع یکی از مهمترین مسائل در دستور کار امنیت و ثبات جهانی است، چرا که بیشتر تراشههای نیمه هادی که خودروها و تلفنهای همراه را تغذیه میکنند، در این کشور ساخته میشوند. پیشبینی ها نشان میدهد که بروز جنگ در تایوان میتواند اختلال در اقتصاد جهانی به ارزش ۱۰ تریلیون دلار را رقم بزند.
