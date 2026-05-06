به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار نتایج یک نظرسنجی جدید نوشت: اکثر اسرائیلی‌ها معتقدند پایان دادن به جنگ علیه ایران در حال حاضر به نفع امنیت اسرائیل نیست.

هاآرتص نوشت: بر اساس نظرسنجی مؤسسه «دموکراسی اسرائیل»، اکثریت اسرائیلی‌ها معادل ۵۹ درصد معتقدند پایان دادن به جنگ در شرایط کنونی به‌طور کافی منافع امنیتی آنها را تأمین نخواهد کرد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی مدعی شد که ایران و آمریکا به یک «یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای» درباره پایان‌دادن به جنگ و دیگر مسائل اختلافی نزدیک شدند.

بنا به اذعان بیشتر کارشناسان، آمریکا با تحریک رژیم صهیونیستی تجاوز به خاک ایران را آغاز کرد و این رژیم همچنان دنبال جنگ افروزی در منطقه است.