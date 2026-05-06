  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

مخالفت اکثر صهیونیست‌ها با پایان جنگ علیه ایران

مخالفت اکثر صهیونیست‌ها با پایان جنگ علیه ایران

یک نظرسنجی جدید از صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی نشان داد که اکثر آنها مخالف پایان دادن به جنگ علیه ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار نتایج یک نظرسنجی جدید نوشت: اکثر اسرائیلی‌ها معتقدند پایان دادن به جنگ علیه ایران در حال حاضر به نفع امنیت اسرائیل نیست.

هاآرتص نوشت: بر اساس نظرسنجی مؤسسه «دموکراسی اسرائیل»، اکثریت اسرائیلی‌ها معادل ۵۹ درصد معتقدند پایان دادن به جنگ در شرایط کنونی به‌طور کافی منافع امنیتی آنها را تأمین نخواهد کرد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی مدعی شد که ایران و آمریکا به یک «یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای» درباره پایان‌دادن به جنگ و دیگر مسائل اختلافی نزدیک شدند.

بنا به اذعان بیشتر کارشناسان، آمریکا با تحریک رژیم صهیونیستی تجاوز به خاک ایران را آغاز کرد و این رژیم همچنان دنبال جنگ افروزی در منطقه است.

کد مطلب 6822047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها