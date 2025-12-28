تسلیتی برای درگذشت کارگردان «باشو، غریبه کوچک»

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این فقدان را به جامعه فرهنگی و هنری و همه‌ی دوستداران هنرِ ناب تسلیت گفته و یاد و نام او را گرامی می‌دارد. بهرام بیضایی، نویسنده، پژوهش‌گر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران، پس از سال‌ها فعالیت مؤثر و ماندگار در عرصه فرهنگ، هنر، تئاتر و سینما درگذشت. این هنرمند از چهره‌های اثرگذار در تاریخ هنر معاصر ایران بود که بخشی از فعالیت‌های شاخص خود را در همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ثبت رساند.

«باشو غریبه کوچک» (۱۳۶۴) اثر شاخص او برای همیشه در ذهن ایرانیان دوستدار سینما ماندگار شد و از دید بسیاری از ناقدان سینما به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته شده است. نسخه مرمت شده این فیلم که بیضایی آن را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته است، به تازگی جایزه شیر بهترین فیلم کلاسیک مرمت شده هشتادودومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ایتالیا را از آن خود کرد.

آثار او از جمله فیلم کوتاه «عمو سیبیلو» (۱۳۴۹) که به تصویر مردی ساده‌دل و بی‌حوصله می‌پردازد سال‌ها خاطره‌های شیرینی را در ذهن کودکان و نوجوانان دهه ۵۰ به ویژه اعضای کتاب‌خانه‌های کانون ماندگار کرد و فیلم داستانی «سفر» (۱۳۵۱) که روایت دو پسربچه در جستجوی معنا است، نشان از نگاه عمیق انسانی و هنری وی دارد و هم‌چنان الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

نگارش فیلم‌نامه‌ی فیلم سینمایی «روز واقعه» که حماسه کربلای حسینی علیه‌السلام را هنرمندانه و مخلصانه به تصویر در آورده بود، از دیگر آثار ماندگار بیضایی به شمار می‌رود. بهرام بیضایی در سال ۱۳۵۱ کتاب «حقیقت و مرد دانا» را با تصویرگری هنرمندانه مرتضی ممیز در کانون پرورش فکری منتشر کرد، که نشان از وسعت دید و علاقه‌مندی او به ادبیات و فرهنگ داشت.