به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسزاده در جمع خبرنگاران درباره قیمت خوراک پتروشیمیها اظهار کرد: قیمت خوراک در کشور بر اساس آئیننامه مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین میشود که در آن، میانگینی از قیمت چند هاب گازی اروپایی بههمراه قیمت گاز داخلی مبنای نرخگذاری قرار گرفته است.
وی افزود: پس از وقوع جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت انرژی در اروپا، خروجی این فرمول با انتقاد بخش خصوصی مواجه شد و درخواستهایی برای بازنگری آن مطرح شد. در همین راستا نامهای به ریاست جمهوری ارسال و این موضوع برای بررسی به وزارت نفت ارجاع داده شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بررسی این موضوع در حال انجام است، تصریح کرد: متولی اصلی بازنگری فرمول قیمت خوراک، معاونت برنامهریزی وزارت نفت است.
عباسزاده همچنین یادآور شد: همانطور که پیشتر نیز اعلام شده، بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش گاز تأمین میشود و این موضوع در تصمیمگیریها مورد توجه قرار دارد.
نظر شما