به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیخی مجری همایش علمی-فرهنگی تفسیر «تسلیم» پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری این همایش در تاریخ دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در مجتمع علمی-فرهنگی قوه قضائیه خبر داد. این همایش با حضور چهار سخنران اصلی، از جمله نماینده مقام معظم رهبری، آیت‌الله جوادی‌آملی و سایر شخصیت‌های برجسته دینی و علمی، در پی معرفی و تجلیل از تفسیر «تسلیم» و دستاوردهای علمی شیعه در سطح کشور است.

مجری همایش علمی-فرهنگی تفسیر «تسلیم»، د اعلام کرد: همایش بزرگ علمی-فرهنگی تفسیر «تسلیم»، اثر گرانبهای علامه جوادی‌آملی، در تاریخ دهم دی‌ماه برگزار خواهد شد و این همایش فرصتی است برای معرفی و تجلیل از یکی از مهم‌ترین تفاسیر قرآن کریم در جهان اسلام و معرفی شخصیت علمی و دینی آیت‌الله جوادی‌آملی.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، معرفی عمیق‌تر تفسیر «تسلیم» و آشنایی بیشتر مردم با دستاوردهای علمی و تفسیری شیعه است. این تفسیر که در حدود ۸۰ جلد منتشر شده است، تلفیقی از تفسیر روایی، منطقی و فلسفی است و به‌عنوان یکی از جامع‌ترین تفاسیر قرآن در جهان اسلام شناخته می‌شود.

شیخی درباره سخنرانان همایش نیز گفت: در این همایش چهار سخنران اصلی حضور خواهند داشت، ابتدا نماینده مقام معظم رهبری در خصوص ابعاد مختلف تفسیر «تسلیم» مطالبی را ارائه خواهند داد و سپس آیت‌الله جوادی‌آملی، مؤلف این تفسیر، در مورد ویژگی‌های این اثر و تلاش‌های علمی خود در حوزه تفسیر قرآن صحبت خواهند کرد.

وی گفت: همچنین آیت‌الله لائینی، استاندار مازندران و سایر شخصیت‌های علمی از حوزه‌های فلسفه، تفسیر و علوم دینی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف این همایش، تجلیل از آیت‌الله جوادی‌آملی و فرزند ایشان، سعید جوادی‌آملی، است که در طول سال‌ها تحت اشراف آیت‌الله جوادی‌آملی آثار علمی و تفسیری بسیاری را به نگارش درآورده‌اند.

در پایان، مجری همایش از تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه دعوت کرد تا در این همایش حضور یافته و اخبار و رویدادهای این برنامه را به اطلاع عموم برسانند.