۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

شیری: ۳۱۳ راس دام قاچاق قبل از خروج از مرز سردشت کشف شد

ارومیه- فرمانده هنگ مرزی سردشت از ناکامی قاچاقچیان احشام و کشف ۳۱۳ راس احشام سبک قاچاق در ارتفاعات صعب العبور مرزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی شیری در این زمینه افزود: مرزبانان با انجام اقدامات تخصصی مسیر تردد قاچاقچیان را شناسایی کردند و طی سه عملیات غافلگیرانه موفق شدند از خروج ۳۱۳ رأس دام سبک قاچاق (از نوع بزغاله و گوسفند) به آن سوی کشور جلوگیری و قاچاقچیان را در رسیدن به هدف شوم خود ناکام بگذارند.

فرمانده هنگ مرزی سردشت افزود: در این عملیات که قاچاقچیان غافلگیر شده و با رها کردن احشام با بهره گیری از وضعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه تلاش و اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، بیان کرد کارشناسان ارزش ریالی احشام مکشوفه را ۷۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

