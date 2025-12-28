احمدی: قاتل فراری در پوشش اتباع بیگانه در مرز بازرگان به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه افزود: در راستای اجرای طرحهای کنترلی و مراقبتی مرزبانان و در جریان رصد ترددهای مشکوک در نقطه صفر مرزی بازرگان، به یک گروه از اتباع بیگانه که قصد عبور … مجاز از مرز را داشتند مظنون شده و آنان را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: افراد دستگیر شده پس از طی مراحل قانونی، بیومتریک و احراز هویت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در این فرایند، یکی از آنان به عنوان متهم سابق دار با اتهام قتل عمد و دارای حکم جلب قضائی از شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.
سردار احمدی با اشاره به شیوه فرار این مجرم، تصریح کرد: متهم برای خروج غیرقانونی از کشور با استفاده از مشخصات جعلی و جابجایی مخفیانه در مسیرهای سخت گذر مرزی تلاش داشت ردگیری نیروهای مرزبانی را دور بزند که این اقدام با هوشیاری مرزبانان و تسلط آنان بر مسیرهای عملیاتی ناکام ماند.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه مرزها خط مقدم امنیت ملی هستند، گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به توان عملیاتی، فناوریهای نوین رصد و شبکههای اطلاعاتی بومی، کوچکترین تحرکات مشکوک را تحت پایش مستمر قرار میدهند و اجازه نخواهد داد مرزها به محل تردد مجرمان، قاچاقچیان و عناصر تحت تعقیب تبدیل شود.
