کشف ۱۴۷ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۲۶ خودرو در سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از توقیف ۲۶ دستگاه خودروی سواری و کشف بیش از ۱۴۷ هزار لیتر سوخت قاچاق طی چند عملیات در مرزهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند طی چند عملیات مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات‌ها موفق شدند، ضمن توقیف ۲۶ دستگاه خودرو سواری، مقدار ۱۴۷ هزار ۵۸۲ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۱۲۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

